Glosa: To nelidské slovo migrant

Takzvaná svodka, forma hlášení o policejních úspěších, zasílaná do médií, má být věcná, vyfutrovaná fakty, emotivně nezabarvená. Pokouší-li se občas někdo z policejních mluvčích vystavit do beletristicky humorné soudničkářské pozice Karla Poláčka nebo Jaroslava Haška, končí to téměř vždy rozpačitě.