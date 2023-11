Komentář: A je to tady znovu: dehumanizace Židů

Je to shluk prolhaných, ale houževnatých a pořád tuze nakažlivých myšlenek. Jsi Žid? Tak jsi teď vrahem palestinských dětí, i kdybys v životě žádného Palestince na vlastní oči neviděl.

Jen málo chybí, aby protižidovská zloba, která si v těchto dnech razí cestu světem od amerických univerzit přes evropská náměstí až po ulice v muslimských zemích, uvedla do chodu pravé nefalšované pogromy. Byl útok v Dagestánu, kde chtěla lůza přímo na letišti lynčovat cestující z letadla, jež přiletělo z Tel Avivu, jen ojedinělým případem, nebo spíš znamením čehosi, co dorazí ve větší vlně? Je šílené si uvědomit, že to stále nevíme. V sobotu někdo v Lyonu pobodal židovskou ženu a na dveře jejího domu načmáral hákový kříž.