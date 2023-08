Komentář: Benefity v ohrožení? Vláda by neměla couvat

Ne, vládní konsolidační balíček rozhodně není dokonalý a bylo by možné v něm udělat mnoho různých užitečných změn, které by lépe nebo spravedlivěji rozdělily dopady vládního úsilí o zdravější veřejné finance. Tato debata ale zatím zůstává spíše na akademické půdě a ve vládě mnoho ozvěn nenachází.

Krásně je to vidět na odporu proti vládní snaze zrušit zaměstnavatelům daňové zvýhodnění nepeněžních benefitů pro zaměstnance. To jsou všechny ty „multisportky“, poukázky na návštěvu solárií, bazénů, posiloven, na levnější brýle, doplňky stravy nebo knihy. Na tom, že všechny tyto úlitby spokojenosti zaměstnanců si zaměstnavatel má odečítat z daní, se shodnou jak odboráři, tak zástupci zaměstnavatelů.

Pokud je to pravda a zmínění experti pro oblast lidských zdrojů nás po léta neklamou, pak by firmy byly hloupé, kdyby benefity po konci jejich daňového zvýhodnění šmahem plošně rušily. Způsobily by si tím zásadní konkurenční nevýhodu na trhu práce, ztratily by atraktivitu především pro mladší uchazeče o zaměstnání.

Ledaže by snad nepeněžní zaměstnanecké benefity nebyly pro firmy prostředkem, jak zvýšit blaho svých zaměstnanců a dát jim najevo starost, ale pouze jedním z mnoha nástrojů daňové optimalizace. Pak by ale samozřejmě nedávalo smysl, aby takový optimalizační nástroj toleroval stát, a už vůbec, aby se za takovou výhodu pro firmy bily odbory.

Daňové zvýhodnění čehokoli není ve výsledku ničím jiným než státní podporou, na kterou se solidárně skládají všichni daňoví poplatníci. Protože peníze, které stát někde nevybere, musí vybrat jinde. Je skutečně nutné, aby se všichni daňoví poplatníci včetně těch nejchudších, kteří žádné benefity nemají, skládali na to, aby si mohly bílé límečky z pražských korporátů skočit po práci lacino do fitka? Protože to je to, co se při daňovém zvýhodnění „multisportek“ reálně děje.