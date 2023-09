Komentář: „V důchodu skončíte pod mostem.“ Zmetci útočí, stát přihlíží

Internet se nyní – evidentně i kvůli inflaci – víc než dřív plní nevyžádanými varováními: „Nemáte na penzi naspořené miliony? Spadnete na úplné sociální dno. Máte strach z důchodu v chudobě? Ještě jsme tady my, nechte si poradit a žijte bez starostí.“

Co si vyberete? Je to jen na vás!

Což o to. Základy pro budování svých báchorek mají stabilní. Není pochyb, že je tuzemský penzijní systém i po aktuální úpravě dlouhodobě neudržitelný.

Nejstrašlivější jsou sociální sítě cílící na starší lidi. V našem prostředí hlavně Facebook. Zhusta tu vypisují své recepty na pozdní zbohatnutí takzvaní nezávislí finanční poradci. Váhu svým myšlenkám někteří – buďme féroví, zdaleka ne všichni – dodávají draze zaplacenými tituly. Znějí trochu jako názvy cigaret – BBA, DBA, MSc, LLM… a absolventi za ně platí částky, které by běžnému seniorovi vydržely minimálně na půl roku pohodlného života.

Citlivější povahy vyššího věku se mohou jejich vinou propadnout až do stavu, kdy zažívají pocit životního debaklu. Fakt skončím na ulici? V agresivním podání samozvaných expertů bývají výhružky – prezentované jako rady – skrytě ohavné.

Obecně – a teď hovořím o exaktních číslech – se dnes má za to, že ke klidnému životnímu epilogu je ideální mít nachystáno tři sta tisíc na běžné výdaje a dva miliony na vše ostatní.

Ani těmi třemi sty tisíci ovšem podle průzkumů nedisponují dvě třetiny tuzemských domácností. A dva miliony mají naspořené jen čtyři procenta Čechů ve věku od 55 do 65 let.

Problém je (a ukázala to i nedávná analýza Seznam Zpráv , která hovoří o extrémní nepopularitě vlády Petra Fialy), že čím dál více lidí prostě nemá kam sáhnout.

Jak v neděli napsala ČTK, průměrná mzda ve druhém čtvrtletí v reálném vyjádření znovu meziročně klesla, a to už sedmý kvartál v řadě. Meziročně berou lidé skoro o sedm procent méně. Kupní síla průměrné mzdy – na kterou navíc dvě třetiny lidí vůbec nedosáhnou - se podle analytiků snížila na úroveň roku 2017.

Lidem prostě došly peníze. A tak sahají do úspor.

A pokud ano, pak jde o peníze uložené v nemovitostech či jiném majetku, jehož se lidé od určitého věku a z důvodů, jež mají patrně co dělat s nedostatkem prožitým v mládí, vzdávají jen extrémně neradi.

V regionech padáme do ještě depresivnějších hlubin. Krátce se, s dovolením, vrátím na své domácí území. Do terénu, který důvěrně znám, a to včetně mzdových poměrů.