Komentář: Hlasitý křik kolem tichého vína. Vláda sbírá odvahu, ale pomalu

Předně je nutné vládu pochválit za to, že diskuzi o zavedení spotřební daně na tiché víno vůbec byla ochotna (znovu) otevřít. Po předchozích zkušenostech s tímto tématem se zdá, že politicky bezpečnější by bylo přijít na veřejnost s návrhem snížit důchody na půlku, zdvojnásobit spoluúčast ve zdravotnictví a koupit tři letadlové lodě.

Což je opatření, které by se drtivé většiny českých vinařů prakticky nedotklo, ale zdražilo by nejlevnější dovozová vína v tetrapaku, popřípadě to, co jsou i někteří vinaři v Česku ochotni vyrábět z dovezených hroznů, vydávat za víno a prodávat v plastu za pár korun. I k tomuto opatření by se ovšem podle šéfa Svazu vinařů mělo sáhnout teprve tehdy, až se zcela přepíše vinařský zákon, redefinuje se postavení jednotlivých pěstitelů a výrobců podle velikosti a vůbec se trh „ztransparentní“. Jinými slovy někdy ve vzdálené budoucnosti, pokud možno nikdy.