Komentář: Kalousek ukázal evropskou bídu Spolu

Miroslav Kalousek bude zřejmě muset do Štrasburku a do Bruselu dál jezdit jenom jako turista. Rozhodně se tam v příštích letech nepodívá v pozici europoslance za TOP 09.

Evropský parlament absencí Miroslava Kalouska nijak zásadně neutrpí. Kalousek je jistě známý, schopný a zkušený politik a vtipný glosátor politického dění. Že se nesmíří s politickým důchodem na pozici místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, se dalo očekávat. Kandidatura do europarlamentu, podepřená mnoha nominacemi z krajských stranických buněk, však byla od počátku zvláštním projektem.

Kalousek není dobře jazykově vybaven. A ačkoli jako dvojnásobný ministr financí (jednou dokonce za českého předsednictví EU) zná proces evropských jednání, vždy měl blíž k domácí politice a domácím tématům. Kdo usiluje o místo na koaliční kandidátce, měl by také brát v úvahu postoj partnerů – a ti se ke Kalouskově účasti stavěli od začátku odmítavě.

Přesto do toho Kalousek šel a nechal konflikt mezi postojem krajských organizací na jedné straně a vedením strany i koalice Spolu na straně druhé naplno vybublat na povrch.

Tento souboj ještě – jak se říká v hokeji – dohrál na sociální síti X a následně se vysmál stranickému usnesení, které jej vyzývá ke kandidatuře do Senátu. Argumenty, s nimiž odmítl nabídku senátorství (malý vliv na kontrolu vlády, nulový vliv na státní rozpočet) přitom platí úplně stejně, možná silněji, i pro křeslo europoslance, o něž byl připraven se ucházet i za cenu střetu s vedením vlastní strany.

Celkem jasně se jim sděluje, že hlavním účelem kandidátky Spolu není nabídnout voličům co nejzajímavější výběr osobností, které budou bojovat za společný program. Hlavním účelem je umést vybraným lídrům cestu do atraktivních evropských křesel a pak na celé eurovolby pokud možno zas na pět let zapomenout.