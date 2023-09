Komentář: Malý Martin dostane šanci. My ostatní lekci o drahých lécích

Případ malého Martina, na jehož léčbu darovali Češi v neuvěřitelně krátkém čase do středy skoro 150 milionů korun , právem vyvolává hrdost, ba i dojetí jako demonstrace solidarity. U toho by ale nemělo zůstat.

To, co je na jedné straně zázrakem nejmodernější medicíny a nadějí pro pacienty, kteří by ještě před pár lety neměli šanci na přežití či plnohodnotný život, je na druhé straně reálný problém pro výdajovou část zdravotnického systému. Celkové náklady na centrové léky rychle rostou. Zatímco v roce 2011 vydaly pojišťovny na tato léčiva necelých sedm miliard korun (3,2 procenta celkových nákladů), v roce 2022 to bylo 27,4 miliardy korun (6,5 procenta celkových nákladů). Jen za posledních pět let vzrostly tyto výdaje o 80 procent a není vyhlídka, že by v příštích letech růst nějak zásadně zpomaloval.