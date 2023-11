Komentář: Mašínové jako příklad neujasněné české identity

Případ bratří Mašínů je asi nejkontroverznějším příběhem naší novodobé historie. Vášnivé debaty probíhají od pádu komunismu, kdy vešel v obecnou známost, a diskuzi podpořila jak kniha „Zatím dobrý“, tak nyní promítaný film „Bratři“. Každý rok média řeší, zda by Mašínové neměli dostat státní vyznamenání, což jim podle jedněch dávno dlužíme, ale pro druhé je to naopak zcela nepřijatelné. Žádný prezident se také Mašíny vyznamenat neodvážil, byť měli vlivné přímluvce.

Od počátku existují jen dva zcela protichůdné názory. Pro jedny jsou bratři hrdinové, co se – jako jedni z mála – dokázali postavit se zbraní v ruce komunistickému režimu a probít se s pár pistolemi a několika náboji přes obrovskou vojenskou a policejní přesilu do západního Berlína. Pro druhé jsou vrazi, kteří bez jakéhokoli soucitu zabíjeli nevinné oběti.

Nesmiřitelnost obou pohledů může samozřejmě do určité míry spočívat v rozdílných pohledech české populace na období 50. let nebo na komunistický režim obecně, ale hlavní důvod protichůdných názorů spočívá v něčem jiném. V příběhu bratří Mašínů se totiž přímo ukázkově střetávají dva různé výklady českých dějin, a tedy dvě různé představy o české národní identitě.

Od počátku „vymýšlení“ českého národa se střetávaly dvě protichůdné představy o jeho historii. Jedna se snaží líčit české dějiny jako neustálý boj za pravdu, svobodu a spravedlnost. Tato představa, podle které se v naší minulosti střídají vítězná období, a naopak období temná, staví na husitské tradici, která vidí husitství jako absolutní vrchol českých dějin. Tento pohled ustavil ve svých „Dějinách národu českého v Čechách a na Moravě“ otec národa František Palacký, který byl sám protestant. Národní buditelé si tehdy položili celkem jednoduchou otázku: Kdy se nás Čechů všichni v Evropě nejvíc báli a kdy jsme byli vojensky a mocensky na vrcholu? A logicky jim jako největší hrdinové vyšli husité, protože v té době se do Čech vypravilo několik křížových výprav a všechny byly poraženy.

Vojenské úspěchy husitů byly ideově spojeny s osobou mistra Jana Husa jako bojovníka za pravdu Boží. Jednotlivé příběhy českých dějin v tomto pojetí velice působivě beletristicky zpracoval ve svých románech Alois Jirásek, takže se na dlouhá léta staly povinnou četbou a určovaly představu o našich dějinách. Představu husitství jako vrcholu národa dál kreativně rozvíjel zejména Tomáš Garrigue Masaryk, který použil Husovo tvrzení, že pravdu je třeba bránit až do smrti, k odůvodnění boje Čechů za samostatný stát. Z husitů se tak stali bojovníci za svobodu národa a z Jana Husa bojovník za jakoukoli naši pravdu. Dalšími, kdo kreativně použili husity pro své účely, byli komunisté, lépe řečeno Zdeněk Nejedlý, podle kterého byli husité bojovníky za sociální spravedlnost, a tedy předchůdci komunistů.

Ta líčí Čechy jako mírumilovný a tolerantní národ s beránčí povahou, který je oddán myšlenkám humanismu a kterému je každé násilí cizí. Tato představa navazuje na katolickou tradici svatého Václava jako světce a ochránce českého národa a pokládá za vrchol českých dějin období vlády Karla IV. Podle této verze byli Češi nevinnou obětí silnějších a agresivnějších sousedů, nejčastěji to byli samozřejmě Němci, později cizí mocnosti jako Sovětský svaz. S touto verzí souvisí i příběh o zradě Západu, jak se traduje v souvislosti s mnichovskou kapitulací. Dnes je tato představa vycházející ze svatováclavské tradice oficiálně v útlumu, ale jak ukazují ohlasy na Mašíny i jiné současné projevy pacifismu a volání po míru, ve společnosti stále silně rezonuje.

Vyprávění o našich dějinách má dát naší současné společné existenci nějaký smysl. Odtud stará otázka po smyslu českých dějin, který hledali Masaryk, Pekař, Kundera, Havel i jiní. Současný výklad vlastní minulosti je ale bohužel stále více určován mýty než historickými fakty. Podle aktuální politické a společenské situace jsou to buď příběhy o naší výjimečné roli a hrdinství, nebo příběhy o naší mírumilovnosti a holubičí povaze. Z toho plyne potřeba neustále odmítat, přepisovat a vytěsňovat všechno, co do tohoto výkladu nezapadá.