Komentář: O budoucnosti loterie zvané přijímačky

Změny pro nejbližší jaro už jsou v podstatě ložené tím, v jaké podobě byla schválena novela příslušného zákona a jak byla koncipována příslušná vyhláška. Hlavní novoty jsou již všeobecně známé. Uchazeči si budou moci podat nikoli dvě, ale tři přihlášky, navíc budou moci určit pořadí priority škol. Podávat přihlášky už nebude nutné na papíře, ale půjde to i online. Stejně tak budou online oznámeny výsledky prvního kola a také volná místa na školách pro kolo druhé. A druhé kolo by mělo proběhnout podobně jako to první.

2. Před podáváním přihlášek by měly proběhnout i případné školní přijímací zkoušky, které některé školy vyžadují. Aby tyto školy nezaplavil příliš vysoký počet uchazečů, měly by školy možnost jejich počty omezit určitou spodní hranicí již známého výsledku uchazeče v jednotném testování.

3. Nově by měli jednotnou zkoušku dělat všichni žáci devátých ročníků, a ne jako dosud pouze ti, kteří usilují o školu s maturitou. Nejde pouze o to, že díky tomu získáme informace o všech žácích, tedy informace o výsledcích dlouhých devíti let vzdělávacího úsilí. Výsledky v jednotných testech totiž mohou mnohým žákům také otevřít oči a ukázat, že mají na náročnější školu, než si sami skepticky mysleli jen na základě toho, co jim řekli či spíše neřekli jejich učitelé nebo rodiče.