Komentář: Prostituce, drogy, hazard, víno? Vláda se hádá o neřesti

Je horší neřestí kouření, pití alkoholu, hraní automatů, či užívání drog? Nebo snad prostituce? Co z toho je společensky škodlivější?

Vládní špičky se přou, jaká je správná odpověď na tuhle otázku. Teď jste možná zaskočeni a zlobíte se, že zrovna dnes mají ve vládě asi málo práce, když mají čas se hádat o takových blbostech.

Naopak! Zdánlivě moralizující téma je součástí seriózního koaličního vyjednávání o konsolidačním balíčku, který má spasit veřejné finance. Jak vidno, hledání úspor a nových příjmů nejsou jen nudné ekonomické počty, ale přináší i docela žhavé debaty.

Aktuálně se pětice vládních stran shodla, že by bylo dobré zvýšit „daně z neřestí“, anebo dokonce některé nově zavést. Potud je shoda stoprocentní: zdaňovat neřesti podle jejich škodlivosti je přece rozpočtově zodpovědné i společensky správné.

Potíže ovšem nastávají ve chvíli, kdy mají zástupci jednotlivých stran říct, co si pod takovou „neřestí“ vlastně představují.

V takové chvíli musejí s pravdou ven a říct, co je pro ně pravý „hříšný požitek“. Ten, jehož se nechtějí vzdát a který by měl být před zdaněním ochráněn. Tak třeba pro lidovce je to tiché, tedy veškeré nešumivé víno. Kdyby tady měla být zrušena dosavadní výjimka a zavedena spotřební daň jako na každý jiný alkohol, raději snad opustí vládu.

Argumentů má Marian Jurečka určitě připraveno hodně: Třeba že sklenka vína denně chrání před nervovými onemocněními, zvyšuje objem plic, zlepšuje krevní oběh, posiluje imunitu, a naopak potlačuje bakteriální a virová onemocnění.

Navíc je to přece likvidační útok na jedno specifické teritorium! Konkrétně na jižní Moravu, kde má každý aspoň kousek vinohradu za domkem a KDU-ČSL nejvíc členů i voličů. Šlo by v hájení tradic jít i dál, ale teď na to není vhodná chvíle. Jinak by lidovci možná nejraději zrušili spotřební daň z lihu také u slivovice s odůvodněním, že jde o jedinečnou součást místní kultury na Vizovicku.

To jsou největší konzervativci ve vládě. Na druhém okraji koalice máme liberální Piráty, kteří naopak chtějí „své“ dosud nelegální neřesti konečně uvést na světlo boží. Šéfpirát Ivan Bartoš by si také jednou rád ubalil jointa na veřejnosti se stejnou samozřejmostí, s jakou občanský demokrat Marek Benda vytahuje z kapsy cigáro.

Piráti proto chtějí legalizovat trh s konopím, aby se odhadovaný až milion uživatelů nemusel skrývat v šedé zóně. I oni, stejně jako lidovci-vinaři, mají připraveny „léčivé“ argumenty o tom, jak dokáže marihuana zmírnit chronické bolesti u pacientů s poškozenými nervy a zlepšit jim spánek.

Tráva – legalizovaná a zdaněná – by prý navíc přispěla v boji s rozpočtem až třemi miliardami korun. Takový je odhad potenciálních příjmů ze spotřební daně, DPH, případně z prodeje licencí, kdyby se co nejvíc dnešních uživatelů marihuany přehouplo do oficiální ekonomiky. S podobnými argumenty chtějí Piráti legalizovat a regulovat prostituci, kde by se také dala vybírat daň z neřesti.

Ano, zdanění marihuany i prostituce by sice nějaké miliardy navíc do státní kasy přineslo, jenže lidovci jsou zásadně proti! Peníze třeba na důchody by se sice hodily, ale znamenalo by to legalizaci věcí, jejichž existenci KDU-ČSL prakticky odmítá vůbec připustit. Jedinou měkkou drogu, kterou uznávají a tolerují, je tiché víno. A tvrdou pálenka. Prostituce? Fuj, vždyť je zakázaný nemanželský sex, a když už, tak se za něj rozhodně nemá platit!

No a pak je tu ODS a její úvahy na tím, který hazard je škodlivější. A jestli ho také podle společenské škodlivosti můžeme rozdělit na tvrdý a měkký podobně jako drogy. Takže modří tlačí návrh, který má zvýšit daně u sportovních sázek, a naopak je snížit u klasických loterií.

Z toho vyplývá, že občanští demokraté asi raději zaškrtávají čísla od 1 do 49 na tiketu Sportky a lámou si hlavu nad dodatkovým číslem, než by se zamýšleli nad kurzy sportovních zápasů. Jak to ale zdůvodnit, aby to nevypadalo, že chtějí pomoci Sazce a miliardáři Karlu Komárkovi?

Třeba by se dalo argumentovat, že při sledování míčků v osudí Sportky máte tak pramalou šanci vyhrát, že ani nemůže vzniknout silná závislost na hazardní hře. Takže to není zase tak moc škodlivé a návykové, tak proč to trestat vysokou daní?

Zatímco u sportovních sázek přece jen občas trefíte nějaký ten fotbal či hokej a zaradujete se nad získanou padesátikorunou. Samozřejmě okamžitě propadnete dojmu, že jste geniální bookmaker, jdete si vsadit zas, víc a je z vás závislák. Fuj, zdanit!