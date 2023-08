Komentář: Slovenská válka policajtů. Došlo opravdu k převratu?  

Představte si zemi, v níž zatknou ředitele tajné služby. Současně zatknou také bývalého ředitele tajné služby, který byl tedy vlastně obviněný už předtím, ale z něčeho jiného. No a rovnou obviní i ředitele Národního bezpečnostního úřadu.

A to pořád není všechno. Bývalý policejní prezident je obviněný už delší dobu, a přesto – anebo právě proto – kandiduje v parlamentních volbách. Další bývalý policejní prezident, který dříve nahradil toho bývalého policejního prezidenta, o němž už byla řeč, je už dva roky po smrti. Podle toho, komu zrovna máte tendenci věřit, buď spáchal v cele sebevraždu, anebo ho zavraždili.

Bývalý speciální prokurátor je (zatím) odsouzený na osm let, vícero bývalých představitelů různých úřadů je buď obviněno, drženo ve vyšetřovací vazbě, odsouzeno, anebo spolupracuje s vyšetřovateli. A máme také utajené svědky.

V nějaké jiné zemi by z toho možná vznikla panika, protože by to znamenalo absolutní rozklad poměrně důležitých složek státu. Na Slovensku budou za pět týdnů volby. A Robert Fico hlásí, že jde o státní převrat.

Co se to vlastně děje?

Vyšetřování Ficovy policie

Nejjednodušší vysvětlení zní, že policie teď obvinila vysoké policejní a bezpečnostní funkcionáře, kteří dříve přišli s obviněním, že skupina vyšetřovatelů Národní kriminální agentury okolo Jána Čurilly manipuluje vyšetřování, které se týká vedení policie z období vlády Smeru.

Této větě nerozumíte. A je to tak v pořádku. Zkusme jít krok za krokem.

Národní kriminální agentura (NAKA) se zabývá těmi opravdu vážnými případy. Vyšetřovatelé NAKA kolem Jána Čurilly vyšetřují vedení policie z éry vlády Smeru. Například toho bývalého policejního prezidenta, který je obviněný a kandiduje. Anebo jeho nástupce, který se oběsil v cele.

Takové vyšetřování vyvolává u mnoha lidí – hlavně ze Smeru, ale nejen – emoční diskomfort.

Před dvěma lety proti Jánu Čurillovi a ostatním vyšetřovatelům zasáhla policejní inspekce, která má dohlížet na činnost policie. Lidé z NAKA měli totiž údajně manipulovat s výpověďmi svědků. A Robert Fico právě toto zatčení využívá jako argument pro tvrzení, že při vyšetřování policejního vedení z jeho éry nejde o spravedlnost, ale o politické pronásledování. Vyšetřovatelé skončili ve vazbě.

Mezitím se sice ukázalo, že s výpověďmi svědků nemanipulují ani tak vyšetřovatelé, jako spíš Robert Fico, který je pouští na tiskových konferencích, ale to je jedno. Stejně jako je jedno, odkud ty výpovědi vůbec sebral. Není pochyb o tom, že má v policii stále ještě dost svých lidí. Informace tady u nás prostě jen tak poletují.

Krajský soud nakonec rozhodl o propuštění vyšetřovatelů NAKA. No a to aktuální obvinění vlastně říká, že Slovenská informační služba se snažila zdiskreditovat nejenom vyšetřovatele, ale i svědky ve velkých kauzách. A její ředitel o tom nejen věděl, ale bedlivě na to dohlížel.

No dobře. Ale o co tedy jde opravdu?

Ústřední téma: boj s mafií

Roberta Fica znáte. Současný i bývalý ředitel tajné služby jsou nominanty strany Sme rodina Borise Kollára.

Boris Kollár má (odhadem) asi 15 dětí s (odhadem) asi 13 ženami a zároveň je předsedou konzervativní strany. Má v životě velké štěstí, neboť je milionář, ale zároveň má taky nesmírnou smůlu, protože mnozí jeho kamarádi z dětství jsou mafiáni. Někteří z nich už jsou po smrti. S takovým pozadím byl Kollár součástí koalice, která měla po roce 2020 bojovat proti mafii (tedy Robertu Ficovi). Kollár je také ještě stále předsedou parlamentu, ale za to se dost stydíme, tak o tom spíš taktně mlčíme.

Asi už chápete, proč ta koalice dopadla tak, jak dopadla. Asi už chápete, jaké lidi může Boris Kollár poslat do vedení tajné služby a proč je i on z aktuálního vyšetřování nervózní.

Na druhé straně stojí aktuální policejní prezident Štefan Hamran. Prakticky sám. Vláda Eduarda Hegera padla (a před ní padla i vláda jeho politického otce Igora Matoviče) a současná dočasná vláda má omezené pravomoci. A kromě toho jsou za chvíli volby. Štefanu Hamranovi a celému vyšetřování tedy chybí jakékoli silnější politické krytí.

Většina lidí už navíc dění v policejním sboru ani nesleduje. Některé to nezajímalo nikdy, pro jiné už je to příliš komplikované. Někteří uvěřili Robertu Ficovi, který tvrdí, že jde o politické pronásledování. Ani většina těch, kteří se dění snaží sledovat, mu nerozumí. Boj proti mafii se vyčerpal. Zkusili jsme to, nepovedlo se, už nás to nezajímá.

Vlastně zajímá! Na scénu totiž přichází Robert Fico, kterého mnozí ještě před pár lety pokládali za politickou mrtvolu. To on teď vášnivě promlouvá o boji proti politicko-novinářské mafii (a progresivistům) a o tom, jak potrestá nejenom ty, kteří chtěli potrestat jeho, ale taky všechny ostatní.

V nesrozumitelné situaci hraje na emoce, bičuje je do extrému a skvěle mu to vychází. Tak vypadá ústřední téma nadcházejících voleb. Boj proti mafii byl ústředním tématem také minulých voleb. Jen to tehdy bylo přesně naopak.

Došlo k převratu?

Robert Fico dnes říká, že došlo k převratu, a své voliče vyzývá k nepokojům. Prezidentka Zuzana Čaputová říká, že o žádný převrat nejde a policie jen dělá svou práci. Robert Fico jí vzkazuje, že se pustila do velmi nebezpečné hry, a proto velmi špatně dopadne. A na svoje poměry se vyjadřuje vlastně ještě velmi slušně.

S Borisem Kollárem se Fico shoduje na tom, že aktuální policejní prezident Štefan Hamran má blízko k Progresivnímu Slovensku, takže jde vlastně o progresivní převrat. (Progresivní Slovensko má v parlamentu přesně jednoho poslance a při výběru policejního prezidenta nemělo žádné slovo.) A že nějak za to všechno určitě může i prezidentka.

Ta zatím obviněného šéfa tajné služby postavila mimo službu a premiér dočasné vlády Ódor oznámil, že navrhne i jeho odvolání z funkce. Boris Kollár ve snaze vyjednat aspoň něco prohlásil, že pokud šéfa SIS odvolají, měl by v zájmu zachování stability odejít i policejní prezident Hamran – a bude to remíza! Tento návrh si hned našel fanoušky i v dalších stranách.

No a přesně o to jde: volby jsou za chvíli a vládu po nich bude nejspíš sestavovat Robert Fico. Obecně se očekává, že to bude znamenat konec vyšetřování, ale to je prostě potřeba zastavit co nejdřív, tak nebo onak. Pro jistotu. Proto je potřeba, aby Hamran skončil.

Pokud jej odvolají, bude to konec. Pokud ne, bude to ještě horší puč než ten, který jsme tu měli minulý týden. A Robert Fico bude dál mobilizovat své voliče a bičovat už tak extrémně vybičované emoce. Premiér Ódor k odvolání policejního prezidenta nevidí důvod, takže víte, co z Ficovy strany přijde.

Na otázku, zda se na Slovensku odehrává převrat, je tedy jasná odpověď: ne. To jen policie dělá svou práci a Robert Fico má strach. Zároveň mu ale tahle situace mimořádně vyhovuje. Dokonale totiž zapadá do jeho příběhu o politickém pronásledování a jeho politickým preferencím skvěle nahrává.

Žádný převrat na Slovensku neprobíhá. Jen se dozvídáme, že bezpečnostní aparát se dá koupit a dokáže aktivně bránit vyšetřování zločinů z minulosti. Nevadí, vždyť za chvíli už přijde Fico. Ten přinese klid a s tím vším zmatkem bude konec.