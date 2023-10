Komentář: „To je naše Jana.“ Zatím na cestě z OSN, příště vyhlásí válku?

„Stydím se za OSN, Česko tam nemá co dělat, vystupme,“ napsala politička ODS. V následujících hodinách se do krve hádala s každým, kdo se ptal, jestli to fakt myslí vážně. Nebo si dokonce dovolil naznačit, že tohle není diplomatický styl, který by něčemu prospěl.