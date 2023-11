Komentář: USA a Čína mají umělou inteligenci. Evropa má legislativu

Vztah k umělé inteligenci zatím není součástí nějakého širšího společenského diskurzu. A mělo by to tak snad i zůstat. Nic by nebylo víc nešťastné, než kdyby v této věci vznikly zase nějaké dva tábory, zabetonované ve svých názorech podobně jako třeba v případě očkování proti covidu, manželství homosexuálů nebo podobných polarizujících témat. Zachrání umělá inteligence lidstvo tím, že vyřeší některé ze zásadních problémů (třeba klimatickou změnu), anebo naopak uspíší příchod konce světa?

Mám návrh: pojďme na tuto otázku neodpovídat. A zdaleka vyhnout by se jí měli také účastníci mezinárodního summitu o AI, který do symbolických kulis Bletchley Parku svolal britský premiér Rishi Sunak. Koná se ve středu a ve čtvrtek.

Zvláštní – a poněkud depresivní – je v této věci pozice Evropské unie. Ano, její představitelé „definovali AI jako svou prioritu“, a to dokonce ještě před začátkem současného boomu vyvolaného generativní umělou inteligencí. A přesně v duchu absurdních dramat to znamená, že se v tomto oboru v EU prakticky nic důležitého neodehrává.

On možná celý ten summit nakonec vyšumí do ztracena jako celkem zbytečná událost. Že bychom se dočkali něčeho zásadního a vzrušujícího, není moc pravděpodobné. Pro Rishiho Sunaka je důležité, že se v Británii sejdou u jednoho stolu USA a Čína. Lze ale pochybovat, že by Kamala Harrisová dojednala něco překvapivého. To už by byly větší šance, kdyby Ameriku zastupoval rovnou ChatGPT.