Komentář: Vánoční Fiala. Mělo to smysl a máme si to za rok zopakovat?

Zaprvé, předseda vlády je - v naprosté většině případů - stranický politik, který vzešel z ohně volebních zápasů a ustavičně se do nich vrací. To se pochopitelně nemůže nepromítnout do toho, co a proč lidem říká z obrazovky. Je sporné, jestli má své poselství - takto napřímo, bez konfrontace s otázkami nebo argumenty - doručovat divákům a posluchačům právě ve vánočním čase klidu a ztišení.