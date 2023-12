Komentář: Železniční most je skanzen, ale něčeho jiného

Příběh železničního mostu demonstruje, v jak nesmyslné klišé se „skanzen“ vyvinul. Jako bychom si v logice hádek potřebovali všechno zpřítomnit do okamžiku současnosti, a pak to ještě zjednodušit: pro, nebo proti, bourat, nebo nebourat, nemocný muž Evropy, nebo ekonomický tygr. Nic před tím a vlastně ani potom, nic mezi tím. Skanzen – bude hůř. Čím víc stavíme – tím bude lépe. To je ale uhozená debata. S ošklivými tóny budování světlých zítřků.

To je ale nedorozumění. Ten skanzen nespočívá v nemovitostech, ale v myšlení. V takzvaně kulturně vyspělé zemi by to s železničním mostem nikdy nenechali dojít tak daleko – protože by bylo všeobecně srozumitelné, že jde o hodnotu, památku, o kterou je potřeba se permanentně starat. A když bude patrné, že nevyhnutelně přestává sloužit novým nárokům, a bude to patrné dávno a v klidu, ne v havarijním stavu, tak by se našlo to nejlepší řešení pro dopravu i historickou paměť.