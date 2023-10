Slovensko teď pojede podle ruských not, píší o Ficově startu čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o personálních změnách, které spustila vláda Roberta Fica a také změně postoje ohledně vojenské pomoci Ukrajině bránící se ruské agresi.

Radek Koliáš: Mám z toho celého vývoje v našem bývalém východním bloku pocit, že se tu nějak tak „mrcasíme“ v kruhu místo, abychom táhli jedním směrem. Prapodivným způsobem jsou pro polovinu obyvatelstva přitažliví bezohlední sobečtí sebestřední jedinci evidentně postrádající strach ve věci překračování předchozích dohodnutých hranic a mantinelů. Odněkud se bere touha lidí to celé (tu veledůležitou osobní pozornost a ostražitost) zlenivěle pustit a přenechat bez kontroly těmhle slibotechnám v kvádrech se slepou vírou, že „to“ udělají za nás a dobře. Je v tom zvláštní touha po vůdci (a mít svůj klid). Tak o tomhle demokracie opravdu není. Je to skvělý systém, kdy se nám dosud dařilo dobře a bezpečně. Ale v tomhle našem regionu (zejména) se začínají relativizovat ideje a cíle a preferuje se žití ze dne na den, ať to stojí, co to stojí. Měl jsem za to, že jsme „jetí“ předchozím režimem, kde to byl po dvě generace denní chleba a naši předci v něm vychovali nás a my své děti s určitým pohledem na svět. Ale víc mám pocit, že už jsme z těch všech technologií a blahobytu natolik zblbli, že děláme z komárů velbloudy a začínáme dělat fatální chyby. Zkrátka začalo nás pálit dobré bydlo. Máme velkou šanci o svoji svobodu přijít. To bude dobrý čas na sebespyt. Ale už to bude zbytečné, bude pozdě.

Tomáš Král: Brzy bude mít Fico, jak tomu říkával „naše lidi“, zase na všech strategických postech. Propojení politiky, byznysu a podsvětí obnoví staré vazby. Udělají se čistky ve vedení policie, v justici, zastaví se vyšetřování zločinů z minulé éry jeho vlády (které korunovala vražda mladého novináře a jeho přítelkyně), a pojede se dál.

Luboš Makar: Ficovi jsem nefandil, ale volby vyhrál, no a tak pojede Slovensko podle ruských not. I když Peskov prohlásil, že Slovensko nic neznamená.

Jiří Novotný: To je hrozně pěkné jen humanitární pomoc. To mají ti Ukrajinci ty obvazy házet na Rusáky? Tohle je řešení následků ne příčin a to je obrovský rozdíl. Jestli Fico nechce mrtvé, potřebuje Ukrajina ničit ruské zbraně. Jinak to nejde. Bohužel již dnes se objevují hlasy, které by vyměnily ruský plyn za jiný stát. To je však cesta do pekel. My si stěžujeme, že máme dražší chleba, ale jinde ve světě lidé umírají v hrozných podmínkách. Rusáci čekají, jak dopadnou volby v Evropě, kde se zvyšuje popularita extrémní pravice a Ruskem dotovaných stran. Nejhorší, co bychom mohli udělat, je ustupovat zlu. Ukrajina bojuje hlavně za sebe a svoji svobodu, ale tím chrání celý demokratický svět. Kdyby Ukrajina prohrála, už dnes by skoro jistě neexistovalo ani Moldavsko a Putin by se porozhlížel dál ještě s většími choutkami. Kdyby Čína viděla slabost a nerozhodnost a rozdělenost NATO, je možné, že by se rozhodla dojít si pro Tchaj-wan a to už by byl opravdu globální konflikt.

Jan Buba: Souzení ve státních funkcích, synové a kamarádíčci, a to jen dva dny po jmenování. Velmi slušné. Tady se nebudou stačit divit.

Tomáš Tomek: Že by mě naplňovalo nadšením, že je Fico zase v čele Slovenska, to říct nemůžu, nicméně voliči si ho i s jinými zvolili. Spíš mě bude zajímat, kam až bude ochotný zajít a jak moc dá průchod své zášti.

Jan Hovorka: Jistý americký prezident řekl následující: „Neptejte se, co pro vás může vaše zem udělat, ale ptejte se, co můžete udělat pro svoji zem!“ Tím prezidentem byl John. F. Kennedy. Jiný autentický výrok „Tahle vláda se neumí o lidi postarat"! Autorem je kolegyně mojí ženy. Na to, že podle názoru mnoha Čechů je tu vláda proto, aby se o ně starala, na to jsem si už bohužel zvykl. Je to názor růžových prasátek kvičících v chlívku, aby se dostavil sedlák s dalším kýblem čerstvých pomyjí a vykydal to svinstvo, co si pod sebe nadělali. Politik, co jim tohle slíbí, nebo jen naznačí, má úspěch zaručen. Že vláda tu je kvůli něčemu úplně jinému, to těmto nedochází. K čemu tedy? K tomu, aby vytvořila takové prostředí, ve které by se občan (předpokládám druhu Homo sapiens nikoliv Vepř domácí) byl bez překážek schopen uživit sám. Mají jednat jako svobodná zvířata v přírodě, kterým také nikdo pomyje nedonáší.