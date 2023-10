Dávná schůzka, jež připravila Kyjev o spojence. Proč Fico nemá rád Ukrajinu

Topolánek samozřejmě nebyl jediný evropský politik, který se krizi snažil zažehnat. Do Kyjeva se vydal třeba i Robert Fico, tehdy byl za polovinou svého prvního mandátu slovenského premiéra. Ve vládě mimochodem už tehdy seděl i se zástupci Slovenské národní strany (SNS), se kterou skládá kabinet i po vítězství v letošních volbách.

Server Politico , obvykle dobře obeznámený se zákulisím evropské diplomatické scény, právě do této doby klade počátek Ficova negativního vztahu vůči Ukrajině. Článek s titulkem „Proč Fico nenávidí Ukrajinu?“ za tím do značné míry spatřuje osobní důvody.

Ale ukrajinští představitelé se ke slovenským politikům tenkrát nezachovali zrovna vlídně. „Ukrajinci je (delegaci) nechali čekat a pak je nechali čekat ještě déle,“ líčí server. Jednání začalo až tři hodiny po jejich příletu do ukrajinské metropole.

„Byla to velmi nepříjemná situace. Fico byl rudý vzteky. Byla to katastrofa,“ vzpomínal na leden 2009 pro Politico vysoce postavený slovenský představitel, který si nepřál být jmenován. Slováci pak pokračovali do Moskvy, kde je s poctami v Kremlu přivítal Putin.