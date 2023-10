Skrznaskrz zkorumpovaná Ukrajina? Není to pravda, míní expertka a říká proč

Náznaků, že korupce na Ukrajině začíná čím dál víc trápit i Západ, se v poslední době začínají kupit. Server Politico začátkem měsíce získal přístup ke strategickému dokumentu americké vlády, podle něhož hrozí, že západní spojenci Kyjev opustí, pokud nebude v boji proti korupci důsledný. Výhrady zazněly i z Evropské unie.

Od začátku ruské invaze muselo korupční skandály vysvětlovat ukrajinské ministerstvo obrany i lidé z okolí prezidenta. Volodymyr Zelenskyj už v předvolební kampani sliboval, že s aférami zatočí a některá opatření se snaží zavádět i během války.

Analytička Orysia Lutsevych se domnívá, že Ukrajina už v tomto směru ušla dlouhou cestu „Je to těžký boj, ale ukrajinská společnost zůstává velmi ostražitá, “ míní ukrajinská expertka, která pracuje v prestižním britském think tanku Chatham House. „Ukrajina má nyní vidinu členství v Evropské unii a udělá všechno, co musí, aby se s korupcí vypořádala,“ dodává.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsala, jakých pokroků už Kyjev dosáhl, ale mluví i o tom, o jaké zemi po válce Ukrajinci sní.

V článku, který jste napsala v lednu pro deník The Guardian, zmiňujete, že Ukrajina bojuje se dvěma hlavními nepřáteli - s Putinem a korupcí. Platí to pořád?

Ano, určitě. Ukrajina zdědila sovětský systém s neúplnými brzdami a protiváhami. Trvá nějakou dobu, než ho vykořeníte a nahradíte novými institucemi.

Ukrajina se touto cestou naplno vydala po Revoluci důstojnosti (ukrajinská revoluce z roku 2014, pozn. red.). Zavedla řadu změn, ustavila nové protikorupční instituce, přijala kroky vedoucí k větší transparentnosti.

To všechno nyní existuje, ale je třeba, aby to fungovalo velmi efektivně. O to víc v dobách války, kdy se zvyšuje podíl státních výdajů v rámci ukrajinské ekonomiky a do ekonomiky putuje rozsáhlá pomoc. Byli jsme svědky odhalení nekalých praktik uvnitř ministerstva obrany. U pořizování státních zakázek se to naštěstí podařilo úspěšně zastavit díky investigativním médiím.

Je to těžký boj, ale ukrajinská společnost zůstává velmi ostražitá. Ukrajinští vojáci, kteří bojují na frontě, vzkazují: „Až se vrátíme domů, chceme, aby byla tato země čistá. My to skončíme s Ruskem, vy mezitím skoncujte s korupcí.“

Orysia Lutsevych Orysia Lutsevych působí v prestižním britském think tanku Chatham House jako zástupkyně vedoucího ruské a euroasijské sekce a vedoucí Ukrajinského fóra. Je autorkou několika publikací, které byly vydány pod hlavičkou Chatham House, včetně knihy s názvem Odolná Ukrajina: Ochrana společnosti před ruskou agresí. V minulosti spolupracovala s řadou významných zahraničních médií, namátkou britskou stanicí BBC, deníkem The Guardian nebo americkým listem The New York Times či stanicí CNN. Ve svém výzkumu se věnuje zejména roli občanské společnosti v demokratických procesech ve východní Evropě a odolnosti demokracie vůči zásahům za strany jiných států.

Bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nedávno prohlásil, že Ukrajina je zkorumpovaná na všech úrovních společnosti, a tudíž není připravená stát se součástí Evropské unie. Co na to říkáte?

Myslím, že to není pravda. Ukrajina není zkorumpovaná na všech úrovních společnosti. Ukrajině se podařilo uchránit mnoho veřejných prostředků tím, že omezila prostor pro korupci v oblasti státních zakázek. Vybudovala jeden z nejpokročilejších systémů s názvem Prozzoro, což znamená transparentní. Státní zakázky tak nyní fungují mnohem lepším způsobem.

Ukrajinská slabost tkví v soudnictví, to si musíme přiznat. Soudy dosud zcela nechrání zájmy práva a soukromého vlastnictví. Mohou být manipulované skrze finanční úplatky tak, aby sloužily zájmům určitých oligarchů.

Můžeme si však všimnout, že během války, kdy do země proudí spousta pomoci, nedošlo k velkým korupčním odhalením. Ukrajina má nyní vidinu členství v Evropské unii a udělá všechno, co musí, aby se s korupcí vypořádala.

O jaké konkrétní kroky půjde?

Evropská unie předložila sedm kroků k zahájení jednání o členství. Ukrajina v tomto ohledu udělala pokrok. Otevřela například registry elektronických prohlášení.

Ukrajina ale musí dokončit zejména očistu soudnictví a reformu ústavního soudu. Musí přitom dávat pozor na to, aby byly nové protikorupční organizace správně financované a skutečně nezávislé. K tomu, aby začaly správně fungovat, také potřebují čas, tak jako všechny nové instituce.

Musíme být ale opatrní, protože Rusko šíří narativ o tom, že Ukrajina je země, která je ekonomicky na dně, je zkorumpovaná, že nestojí za západní pomoc, aby tu samou pomoc podkopávalo.

Ukrajina ví, že má tuto image, která je podle mě do jisté míry nezasloužená, vzhledem k té spoustě nových, skvělých věcí, které dělá, aby ukázala, že si zaslouží být členem Evropské unie. Ukrajina se snaží dokázat, že je poctivá. Například tím, že zpřístupnila v digitálním systému veškeré vojenské zakázky. Nahlížet do nich může i NATO.

Pokud mluvíme o penězích, které mají jít na obnovu Ukrajiny, jde o miliardové částky, existuje nový systém s názvem Sen, který bude sledovat všechny projekty, všechny peníze online. Budete se moci podívat, kdo projekt financuje, jestli byl dokončen, aby bylo dosaženo plné transparentnosti.

Korupce nesnáší světlo. Tohle je proto nejlepší způsob, jak se s ní vypořádat.

V poslední době často slýcháme, že se válka na Ukrajině dostala v podstatě do patové situace. Jak by měl Kyjev za těchto okolností dále postupovat? Je podle vás na místě zahájit jednání o příměří?

To je důležitá otázka. Já si nemyslím, že jsme v patové situaci. Frontová linie není statická, hýbe se. Hýbe se na severu, kde se ruské jednotky snaží útočit. Na to zapomínáme, že se Rusové snaží získat více ukrajinského území, protože jim Putin přikázal získat kontrolu nad celým Donbasem. To se jim zatím nepodařilo.

Boje probíhají u Avdijivky a na jihu, kde se Ukrajinci snaží odříznout pozemní most z Krymu směrem do Záporoží, aby získali přístup k přístavům a Černému moři.

Samozřejmě vstupujeme do delší války, než ve kterou doufalo ukrajinské obyvatelstvo. Na příměří ale Ukrajinci pohlíží jako na velmi nebezpečný návrh.

U nás v Chatham House jsme zveřejnili zprávu o tom, jak ukončit válku s Ruskem. Nevychází z ukrajinské perspektivy, ale z perspektivy evropské bezpečnosti. Věříme, že fáze zamrzlého konfliktu jen oddaluje rozsáhlejší válku. Rusko by totiž využilo získaný čas k obnovení svých sil, rekalibraci ekonomiky a získání dalších zdrojů.

Tomu se chceme, pokud to půjde, vyhnout. Je to v zájmu všech. Pokud Ukrajinci budou pokračovat v bojích, dostanou správné zbraně, budou moci zničit ruské jednotky na území Ukrajiny, vytlačit je k ruským hranicím. To je vhodné řešení.

Není dobré ustrnout v zamrzlém konfliktu. Podívejte se, co se stalo mezi Arménií a Azerbájdžánem, podívejte, co se stalo v Izraeli a Palestině. Chceme v Evropě tento druh nekonečné války? Nemyslím si.

Podle nedávno zveřejněného průzkumu roste počet Ukrajinců, kteří věří proruským narativům - o tom, že ukrajinské političtí a vojenští představitelé mezi sebou mají neshody, že Západ už nebaví posílat Ukrajině vojenskou pomoc a o tom, že je ukrajinská vláda připravená dělat Rusku ústupky. Proč se myslíte, že tomu tak je?

Lidé jsou unavení, protože toho dělají opravdu hodně, proto je přirozené, že jsme svědky těchto vyjádření. Je to vyčerpávající, celá společnost je mobilizovaná, ať tím či jiným způsobem. Nebojuje jen profesionální armáda.

Další průzkum veřejného mínění, který zveřejnila ukrajinská síť monitorující volby, ukazuje ovšem, že pouze 15 % lidí chce, aby ukrajinské vedení vyjednávalo s Ruskem kvůli vysoké ceně, kterou za válku platí. Myslím, že Ukrajinci rozumí tomu, že pokud chtějí, aby se válka vyhnula jejich dětem, musí ji ukončit teď.

Rusové ale udělají skrze sociální sítě všechno proto, aby roztrhali Ukrajinu na kusy a vytvořili trhliny. Víme, že Rusko umí velmi šikovně operovat v informačním prostoru. Pro něj jsou informační a vojenská strategie propojené. Rusko samozřejmě chce, aby Ukrajina řekla: jsme unavení válkou, pojďme se domluvit, vzdát se nějakého území výměnou za mír.

Nemyslím si, že uspěje. Uspět může jenom, pokud západní pomoc začne uvadat a lidé se začnou cítit opuštění. V tomto případě by mohly ruské narativy posloužit jako hnojivo, které by tyto pocity posílilo. Napovídaly by jim: „Západ vás opustil, nikdo vás nechce, nikdy nebudete v Evropské unii a NATO.“ To je velmi nebezpečné. Musíme dbát na to, abychom nevzbudili takový dojem.

Je už nyní na čase mluvit o poválečné obnově Ukrajiny nebo je na to ještě příliš brzy?

Myslím, že obnova Ukrajiny už začala, takže není příliš brzy na to o tom mluvit. Obnova totiž v podstatě znamená podporu ukrajinské domácí frontě. Ukrajina je velká země a je důležité si uvědomit, že většina Ukrajinců přesídlila v rámci země. Samozřejmě, velké množství lidí odešlo do České republiky, Polska a Německa, ale většina zůstala uvnitř Ukrajiny. Tito lidé potřebují nové bydlení, školy a další zařízení. Ukrajina také musí znovuvybudovat území, která osvobodila.

Evropská unie přes Evropskou investiční banku jen v minulém roce utratila více než 30 milionů za různé projekty na obnovu země. Ukrajina založila novou organizaci na obnovu. Ministerstvo infrastruktury staví nové silnice a mosty. Budují se také nové školy, více než 3 tisíce jich bylo vybombardováno. K tomu, aby Ukrajinci zůstali na Ukrajině, je potřeba vybudovat nové školy pro jejich děti.

Obnova země je podle mě součástí cesty k vítězství. Pokud Ukrajina dokáže udržet svou ekonomiku na dobré úrovni, může vyhrát válku. Pokud Ukrajina ekonomicky zkolabuje, nebude moci na frontě zvítězit.

Panuje mezi Ukrajinci konsensus ohledně toho, jak by měla země po válce vypadat?

Ukrajina má sen. O tom, jak by měla probíhat obnova, i tom, jak chce vnímat sama sebe.

Ukrajinci sami sebe vždycky vnímali jako součást evropské rodiny. Dávno předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu, už od roku 2014, budovali život založený na pravidlech, respektu k lidským právům a soukromých tržních silách.

Není to jako Rusko. Ukrajina je decentralizovaná země se soukromým podnikáním, s podstatným potenciálem v ekonomice, zemědělství, energetice a IT.

Ukrajina vždycky v podstatě zaostávala ve svém hospodářském vývoji. HDP má čtyřikrát nižší než Polsko. Ukrajinci tomu chtějí učinit přítrž. Vědí, že jejich země je bohatá a může pro Evropu představovat velmi dobrý trh a přispívat k výrobě. Chtějí, aby byla jejich země prosperující. To znamená, aby byla v NATO a Evropské unii a přepracovala soudnictví, které je spojeno se sovětskou minulostí.

V březnu roku 2024 měly Ukrajinu čekat další prezidentské volby. Myslíte si, že se odehrají v původním termínu i navzdory pokračujícím bojům?

Pokládám to za nepravděpodobné. Je nepravděpodobné, že bude do té doby zrušen válečný stav. A i kdyby byl, a válka mezitím skončila, na přípravu voleb potřebujete čas. Musíte vytvořit nové registry voličů, musíte zajistit bezpečné prostředí pro vedení politické kampaně.

Ukrajina má velmi dobrou úroveň voleb. A nikdo, včetně prezidenta Zelenského, nechce volby zkompromitovat. Podle Zelenského totiž nejde ani tolik o to volby zorganizovat, ale o to zajistit, aby byly legitimní. To je hlavní výzva.