Zprávy z bojiště: Rusové znovu vsadili na rychlý průlom. Znovu to nevyšlo

Údaje o ruských ztrátách, oficiální statistiky i vyjádření představitelů vojenského průmyslu naznačují, že náběh válečné výroby je jen postupný. Ale nezastavuje se a v případě některých zbraní by mohl být značný, třeba u dronů.

Zde Rusové v neděli 8. října zahájili útoky, pravděpodobně s cílem obklíčit toto město. To je důležitým bodem ukrajinské obranné linie v blízkosti města Doněck, tedy centra Doněcké oblasti ovládaného dlouhodobě Ruskem. V posledních letech ruská propaganda opakovaně uváděla, že ukrajinské dělostřelectvo Doněck bombarduje právě z pozic v blízkosti Avdijivky. Údajné ukrajinské bombardování civilního obyvatelstva je jedním z argumentů, kterým Moskva zdůvodňuje svou invazi.

Avdijivka tedy má pro Kreml zjevně politickou cenu, zároveň ovšem představuje z vojenského hlediska náročný cíl. Velkou část města tvoří průmyslové komplexy. V oblasti jsou také uhelné doly – a především je to frontové město už Ruskem zorganizovaných „povstání“ v roce 2014. Za poslední roky si tu ukrajinské jednotky vybudovaly celou řadu obranných postavení, včetně mnoha zesílených podzemních prostor. Jde tedy v podstatě o pevnost, o kterou se obránci v tomto prostoru mohou opřít.

Na začátku války v tomto směru probíhaly pokusy prorazit přímo obranu Avdijivky, především ze strany jednotek tzv. Doněcké lidové republiky. Tyto síly však byly (nejen u Avdijivky) z velké části zničeny, a dnes jsou začleněné do ruské armády.

Ruské velení poslalo do boje několik velkých kolon: dvě na severní straně kleští, nejméně jednu na jižní. V každé z nich bylo několik desítek obrněných vozidel a stovky mužů. Dohromady šlo o poměrně silný útok, kterého se účastnily řádově jednotky tisíc mužů.

Invazní armádě se podařilo přípravy do značné míry utajit a útok byl do značné míry pro ukrajinské obránce překvapením. Asi ne úplným, jak nasvědčují některé ukrajinské akce (protiútoky do křídel ruské obrany, na pohled zřejmě nově položená minová pole v cestě postupujících Rusů).