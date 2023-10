Ruský průmysl nestačí na válečné ztráty. Ale je důvod, proč se ho obávat

Oficiální ruské statistiky nehovoří o tom, že by se ruská zbrojní mašinérie zatím dokázala rozběhnout naplno. Nedochází například k masivnímu nárůstu průmyslové výroby, který by byl znamením, že se vyrábí výrazně více zbraní. Průmyslová výroba se v Rusku od začátku invaze i podle údajů ruského statistického úřadu Rostat ke konci druhého letošního kvartálu pohybuje zhruba na stejné úrovni jako před invazí .

Pokud by ruské továrny místo všech Lad či Kamazů začaly produkovat obrněné vozy, na této statistice by to nebylo poznat. Do jisté míry tomu tak určitě bude, vojenské zakázky nepochybně budou nahrazovat civilní výrobní program v mnoha odvětvích. Například do kategorie „hotové kovové výrobky (mimo strojů a strojního vybavení)“, která vyrostla z roku 2022 do roku 2023 zhruba o polovinu, patří mimo jiného i dělostřelecké granáty. A je celkem rozumné předpokládat, že velká část růstu půjde právě na vrub této položky.