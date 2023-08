Za korupci ve válce trest jako za velezradu. Zelenského plán naráží na odpor

„Ukrajinskému parlamentu nabídnu návrh, ve kterém bude korupce za války postavena na roveň velezradě. Chápu, že taková zbraň nemůže ve společnosti působit neustále, ale myslím si, že za války nám to pomůže,“ prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. Svá slova pronesl během natáčení s ukrajinskou novinářkou Natalijí Mosejčuk, která video s rozhovorem zveřejnila v neděli večer.

Zelenský přiblížil, že v drakonickém trestu vidí klíčový nástroj pro to, aby na korupci nikdo ani nepomýšlel. „Není to žádné střílení ani stalinismus,“ upřesnil. „Ale pokud máme důkazy, měl by jít člověk za mříže.“