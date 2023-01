Na Ukrajině padají hlavy. Kyjev se vedle války zabývá korupcí

Asi čtvrtina ukrajinské populace se v důsledku války může potýkat s psychickými problémy, uvádí to zpráva WHO. Ukrajinská psycholožka Iryna Franková rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, s jakými duševními obtížemi se momentálně Ukrajinci vyrovnávají a co zemi v tomto ohledu čeká, až jednou válka skončí.