Tichá bitva v centru Moskvy. Putinovi odpůrci udržují rituál odporu k válce

Právě tento památník se ale v posledních dnech – navzdory přísnému střežení – stal místem pro tichý, zato silně emocionální protiválečný protest. Od doby, co před deseti dny ruská střela zasáhla obytnou budovu v ukrajinském Dnipru a zabila šestačtyřicet lidí a dalších osmdesát zranila, přicházejí obyvatelé Moskvy k nohám sochy pokládat květiny, plyšové hračky i fotografie zničené budovy.

Ruské úřady ale v pravidelných intervalech tyto květiny odstraňují. „Zuří tady v podstatě taková tichá bitva,“ popsala listu The New York Times osmadvacetiletá obyvatelka Moskvy Taťána Krupinová. Ona sama byla u památníku položit květiny minulý týden.

Pro mnoho Rusů je možnost vyjádřit nesouhlas, aniž by byli zatčeni, vzácností. Země totiž uvalila tvrdé tresty za kritiku války, postihy hrozí i za pouhé označování invaze slovem „válka“.

„Není to jen způsob, jak ukázat Ukrajincům, že i v Rusku jsou lidé, kteří neschvalují, co se děje. Ukazujeme lidem, že nejsou sami,“ vysvětlil populární ruský novinář Aleksandr Pljuščev.

Ne všichni Rusové jsou ale o funkčnosti takového protestu přesvědčeni. „Přinést květiny k pomníku nevyžaduje odvahu, a dokonce ani peníze,“ myslí si básník a spisovatel Dmitrij Bykov, který ruskou vládu dlouhodobě kritizuje a žije v exilu. „Je to esteticky krásné, ale naprosto zbytečné. Existuje pouze jeden pozitivní účinek: možná někdo zjistí, že Lesja Ukrajinka byla skvělá básnířka, a její dílo si přečte,“ doplnil.

I pouhé nenásilné pokládání květin ale může mít potenciální následky. Reportér The New York Times popsal, že viděl zadržení minimálně sedmi protestujících: čtyři z nich byli zatčeni poté, co k soše umístili květiny. Policie se také pokoušela zabránit lidem ve fotografování památníku a vyzvala ostatní, aby snímky smazali ze svých telefonů.