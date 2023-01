Vlna rezignací naznačuje zlepšení, říká šéf ukrajinského boje s korupcí

V roce 2021 patřila Ukrajina podle organizace Transparency International mezi nejzkorumpovanější země v Evropě. Hůř na tom bylo už jen Rusko. Oleksandr Novikov, šéf ukrajinské protikorupční agentury, se to rozhodl změnit. Jeho funkční období mu ale výrazně ztížila pandemie covidu-19 a poté pak především ruský vpád na Ukrajinu.

Novikov chce obojí obnovit, píše list The Guardian . Nutnost funkčního finančního registru podle něj ukázalo hrozící trestní stíhání Viktora Medvedčuka. Kmotr dcery Vladimira Putina a přední prokremelský ukrajinský politik nepřiznal majetek držený na Kypru. Loni ho v zemi uvěznili a pak vyměnili s Ruskem za zajaté Ukrajince.

Novikov ale naráží na lhostejnost ukrajinské vlády, píše The Guardian. Ta totiž promeškala termín 10. ledna, do kterého měla přijmout tříletou protikorupční strategii, jejíž součástí by byly nové požadavky na rekonstrukční projekty.