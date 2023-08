Pohled šéfredaktora: Proč jsme načapali Blažka a odkryli kauzu šéfa IKEM?

V redakci Seznam Zpráv chystáme spoustu zajímavých novinek, které by vám neměly uniknout. V newsletteru Pohled šéfredaktora vám Jiří Kubík umožňuje nahlédnout do naší „kuchyně“. Přihlaste se k odběru a jednou měsíčně dorazí přímo do vaší e-mailové schránky.

Minulý týden to byly opravdu žně, jak rád říkávám. V úterý jsme zveřejnili informace plynoucí z naší dlouhodobé investigace ohledně utajovaného a výnosného úvěrového byznysu ředitele nejprestižnějšího českého špitálu IKEM a během tří dnů pak sledovali argumentační sebetrýzeň jeho nadřízeného, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), až po páteční ředitelův pád. To je opravdu věc v Česku dlouho nevídaná.

A když jsme k tomu ve čtvrtek přidali zprávu, včetně fotodokumentace a telefonem pořízeného videorozhovoru, kterak se ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pět hodin družil v žižkovském restaurantu s poradcem bývalého prezidenta Martinem Nejedlým, tajnými službami označovaným za bezpečnostní hrozbu, bylo zřejmé, že se toto léto právě zlomilo do opravdu žhavé (nebo snad výbušné) politické sezony.

Dozvuky obou případů budeme nejspíš v politických reakcích a dalším vývoji sledovat ještě nějaký čas. Pozoruhodná bude tento týden schůzka lídrů vládních stran, kde se má řešit případ Blažek.

Já bych ale tento text rád využil k jistému poodkrytí redakční kuchyně. Pokusím se odpovědět na otázku, proč a jak se tyto věci objevily právě na Seznam Zprávách a právě teď. Možná jste si všimli, že i tentokrát jsme se totiž dočkali klasických reakcí potrefených hus a možná nejen jich, tedy komu a proč to slouží – jinými slovy, kdo nás navedl?

Tak předně – Seznam Zprávy si zakládají na práci silného investigativního týmu, který má za úkol dívat se pod povrch věcí, událostí, politických jednání či různých byznysových vazeb hodných veřejného zájmu a sledovat, zda se někde neděje něco, co nám správci veřejných funkcí chtějí tajit.

Přesně v tom osobně vidím pořád jeden ze smyslů novinařiny, i když od toho už část českých médií z různých důvodů upustila a ve zpravodajství nabízejí spíš přehledy o tom, co se ten den stalo, co udělala vláda, co na to řekla opozice, kdy odejdou vedra a – když to trochu zkarikuji – jestli se někde nenarodilo „dvouhlavé tele“.

Tohle samotné by mě jako novináře nebavilo.

Systematická práce týmu reportérů

Jsem rád, že se pořád můžu držet definice novinařiny, s jakou jsem se před více než třiceti lety setkal v Lidových novinách, kterou jsem pak přes dvacet let provozoval v Mladé frontě Dnes a kterou už sedm let razíme v Seznam Zprávách. Kritická, analytická žurnalistika, jejíž součástí jsou i investigativní reportáže.

Pod tímhle označením si nepředstavujte záhadné složky, někým a s nějakým záměrem donesené a námi prostoduše překlopené do webových článků. Takhle to nefunguje, tedy alespoň ne u nás.

Investigativní reportéři, kteří nejsou běžnou součástí redakce denního zpravodajství, mají čas a podmínky na to, aby sami ověřovali tipy, k nimž se při své práci dostanou (a třeba i na podnět čtenářů).

Aby nacházeli svědky a cenné zdroje (i ty, které si přejí ze strachu z postihu od svých šéfů zůstat v anonymitě – to k této práci patří). Aby dávali své poznatky do souvislostí. Aby konfrontovali aktéry případů. Aby kriticky a přitom nezaujatě zkoumali, co se od nich dozvědí. Aby svá zjištění srozumitelně a důvěryhodně předestřeli čtenářům, posluchačům, divákům. A také aby po zodpovědných lidech chtěli vysvětlení a řešení ke svým zjištěním.

Je to práce týmu reportérů a editorů, vědomých si odpovědnosti, kterou jsme na sebe vzali.

Je to někdy proces velmi zdlouhavý, někdy zase naopak – k rychlému odhalení může přispět náhoda a všímaví čtenáři.

Někdy pomůže tip od čtenáře

Obloukem se vracím ke dvěma velkým zprávám minulého týdne. Mimochodem, autory obou je reportérská dvojice Adéla Jelínková a Lukáš Valášek, v případě IKEM pak ve spolupráci s Vojtěchem Blažkem.

U zjištění týkajícího se šéfa IKEM Michala Stiborka šlo o dlouhodobou investigaci ohledně tématu byznysu s úvěry s horentními úroky. Případ obchodníka s drahými kovy a gamblera Jaroslava Holana, t. č. ve výkonu trestu v jiné kauze, je dovedl ke jménu Michala Stiborka – dnes už bývalého šéfa prestižní nemocnice. I o tom byla páteční epizoda podcastu 5:59.

V případu Blažek–Nejedlý zase reportérům do noty zahrála náhoda. Okamžitý tip od čtenáře, který byl v restauraci svědkem setkání Zemanova poradce s ministrem Blažkem, o jehož kontroverzních politických postupech reportéři dlouhodobě píšou. A proto Adéla s Lukášem pozdě večer vyrazili na místo a několik hodin čekali na příležitost položit panu ministrovi otázky…

Jsem opravdu hrdý na to, že v redakci Seznam Zpráv pracují novináři, kteří svou prací žijí a není jim lhostejné, co se kolem nich děje. A že si také dobře uvědomují, jak je důležité kontrolovat ty, kteří vládnou. Za všech okolností. Tedy ať už to byl (a určitě zase chce být) Andrej Babiš a jeho hnutí, anebo teď už druhým rokem politici pětikoalice.

Jedině takové médium má podle mě sílu a šanci přežít.

Ať žijou propocený košile

Mám obrovskou radost z reakcí čtenářů, které nám pod vlivem posledních zjištění přišly. Za všechny si dovoluji citovat z facebookového postu Martina Frydla:

„Já vím, že Seznam Zprávy občas ujedou, dělaj clickbaitový titulky atd. Ale přátelé, nevím jestli jste si všimli, vyrostl tu díky nim opět fenomén, který dlouhé roky naší zemi chyběl. Fenomén silného média, které dokáže doopravdy plnit základní roli hlídacího psa demokracie. Jednoduše řečeno, spousta šmejdů z nich má docela propocenou košili.

Nevím, jestli si to ještě pamatujete, ale spoustu košil hodně lidí kdysi propotilo díky Mladé frontě. Ta pod vedením Roberta Čásenského dokázala donutit k rezignaci ministry i premiéry a ležela v žaludku všem vlivným lidem s nepoctivými úmysly. Vše bohužel skončilo okamžikem, kdy MfD koupil Babiš. Rozpad investigativy se nehodil pouze jemu a hnutí ANO, hodilo se to mnohem širšímu okruhu lidí – včetně spousty politiků z dalších partají a jejich kamarádíčků z polosvěta kšeftů s politikou spojených.

Jasně, zůstala tu veřejnoprávní média. Ta jsou ale nějakým způsobem limitována, mají nad sebou politický tlak, nemohou se kauzám věnovat tak do hloubky, aby nebyla obviněna z toho, že si na někoho zasedla. Na opravdovou investigativu mimochodem v poslední době v podstatě rezignovala…

Investigativní tým Seznam Zpráv nám vrací věc, která nám roky chyběla jako koze drbání. Ať žijou propocený košile všech hajzlíků téhle země!“

Troufám si říct, že tento názor krásně shrnul podstatu naší práce. A ta kritická zmínka o některých našich titulcích? Tu beru. I nám se totiž bohužel někdy „podaří“ ujet a ve snaze, aby daný článek zachytili čtenáři „scrollující“ ve svých mobilech všemožné zprávy dne, se můžeme dopustit ne zrovna povedené zkratky. Není nám to jedno. Za redakci musím říct, že se s tím snažíme bojovat.

Sedm let nejen se Šťastným pondělím

Seznam Zprávy na podzim oslaví sedmé narozeniny. V dalším vydání tohoto newsletteru vám proto představím několik novinek, o které chceme náš obsah doplnit.

A mezitím se k vám po prázdninové pauze vrátí naše stálice – satirický pořad týmu Jindřicha Šídla Šťastné pondělí, které jako jediný pravidelný titul patří k Seznam Zprávám od samého začátku.

Známá znělka Jindřichova pořadu se rozezní v pondělí 4. září, v ten samý den odpoledne najdete v podcastových aplikacích i na webu navazující Šťastný podcast.