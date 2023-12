Slovem roku 2023 se stal „rizz“. A ještě halucinace

Na „slovo roku“, které vyhlašuje řada institucí, mimo jiné Oxford English Dictionary, se obvykle čeká s jistou zvědavostí. A to proto, že předpokládáme, že v něm bude do určité míry zakódován onen Zeitgeist, tedy duch doby brzy končícího roku.

A právě „rizz“ se stalo dotyčným slovem roku podle Oxford English Dictionary. Do češtiny ho překládat nemá cenu, je jedním z těch slov, která generace Z běžně a bez váhání zařadí do svého slovníku, stejně jako „cringe“, „based“ nebo „vibe“, v počeštěné variantě „vajbit“.

Rizz vzniklo pravděpodobně ze slova charisma, ale to je dlouhé a nudné, a hlavně ho používají starší lidé pro starší lidi, například George Clooneyho nebo Baracka Obamu, případně Petra Pavla, a v tomto ohledu to není nic, co by mladé mohlo nadchnout.