Podívejte se na fotografie z příjezdu pohřebního vozu na Orlík

Pohřební vůz dnes před čtvrtou hodinou odpoledne přivezl rakev s ostatky Karla Schwarzenberga do orlického zámeckého parku, kde se nachází hrobka jeho šlechtického rodu. V ní bude urna s ostatky bývalého politika uložena. Do uzavřeného zámeckého parku doprovázelo mercedes pouze jedno další vozidlo pohřební služby.

U závory, která brání vstupu do parku, stáli dva muži v černém oblečení. Krátce před 15:45 zábranu odstranili, protože se k ní blížila auta pohřební služby v doprovodu policie. Mercedes s fordem zajely do parku a směřovaly k hrobce. Park, jenž bývá jindy celoročně přístupný, se opět uzavřel. Veřejnost do něj na přání Schwarzenbergovy rodiny, které areál patří, po celý víkend nesmí.