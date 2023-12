Unikátní betlémy. Fotky, které uvidíte jen jednou za 100 let

„Důraz jsme kladli na to, aby betlémy byly z různých materiálů a různými technologiemi. Takže každý betlém je úplně jiný. Pro tuto výstavu jsme vytvořili i takzvaný Jubilejní betlém umístěný na pražskou Kampu. Je mechanický a barevný, podílelo se na něm 32 výtvarníků a pomáhalo 28 dětí na táborech,“ řekl ČTK Vladimír Glaser, předseda Spolku českých betlémářů.

Jubilejní výstava betlémů se koná jednou za 100 let. „Hlavně bych zdůraznil, že ta výstava se koná jednou za 100 let, takže když ji letos návštěvníci prošvihnou, tak se jim to čekání na další bude možná zdát nekonečné,“ dodal Glaser.