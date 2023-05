Bankéř ukázal na mezičlánek, který prý prodražuje hypotéky

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Pokud si dnes chcete na hypotéku koupit byt za pět milionů korun, potřebujete dát milion ze svého a prokázat, že máte čistý příjem kolem 80 tisíc korun měsíčně. Přísná pravidla pro žadatele, která nastavila Česká národní banka, teď možná čeká revize.

Podle šéfa Moneta Money Bank Tomáše Spurného však rozhodně nejsou důvodem, proč hypoteční trh zkolaboval.

„V podstatě to nesouvisí s opatřeními České národní banky. Když se podíváme do Evropské unie, tak kritéria, která jsou nastavená v České republice, jsou mírně za středem. Kdybychom psali detektivku Agathy Christie, tohle bychom nazvali falešnou stopou. Myslím si, že toto je debata, která je v podstatě bezpředmětná,“ říká Spurný s tím, že kritéria jsou liberální a odpovídají tomu, aby se banky řídily zodpovědně.

Prvním požadovaným kritériem je dnes výše úvěru vůči hodnotě nemovitosti. To je aktuálně stanoveno na osmdesáti procentech. Druhé kritérium je pak dluhová služba vůči příjmu.

„To je stanoveno na úrovni 50 procent, pokud je vám méně než 36 let, a pokud je vám více než 36 let, tak 40 procent,“ dodává Spurný s tím, že v tomto případě banka musí klienta podrobit takzvanému „úrokovému šoku“.

„Zjednodušeně – když si berete hypotéku za pět procent, tak se banka musí se podívat na to, zda když se sazby zvednou na sedm procent, budou žadatelé schopni úvěr dále splácet,“ vysvětluje Spurný. Třetím kritériem je pak výše dluhu vůči ročnímu příjmu, což je stanoveno na 8,5–9,5násobek.

Důvody, proč trh s hypotékami zamrzl, jsou podle Spurného jinde. „Ten problém má několik komponent – ta první jsou vysoké úrokové míry. Dnes se hypotéky poskytují za 5,9 procenta, což sice není tak strašné, ale v kombinaci s cenami nemovitostí je to relativně velký problém. Ceny nemovitostí jsou vzhledem k příjmům jedny z nejdražších v celé Evropské unii,“ říká Spurný s tím, že důvodem je neschopnost postavit dostatek bytů.

Program pro mladé

„Uvítal bych, kdyby stát vytvořil podpůrný program pro mladé lidi. První dům, kde by hodnota financování nemovitosti mohla být až 95 procent. Stát by dal bance garance za to, že úvěr bude splacen,“ říká Spurný s tím, že toto funguje například v Rumunsku.

Rozdílné by v takovém případě bylo i splácení – splátky by se totiž s věkem zvyšovaly.

Inside Talks Pořad, ve kterém bude Zuzana Hodková se stálým týmem expertů rozebírat zákulisí byznysu. Tito insideři popíší, jakými tématy žije průmysl, potravinářství, reality, startupy, finance, energetika nebo automobilový průmysl, a vysvětlí klíčové momenty a souvislosti. Insidery je tato skupina šéfů: Tomáš Kolář z Linetu

Petr Palička z realitní divize Penty

Petr Novák z divize automotive společnosti JTEKT

Tomáš Spurný z Moneta Money Bank

Ondřej Fryc z Reflex Capital

Martin Durčák z ČEPS

Milan Teplý z Madety Foto: Seznam Zprávy Inside Talks. Každý pátek na SZ Byznys.

Zprostředkovatelé zdražují hypotéky

Velkým problémem u hypoték je podle Spurného i samotná distribuce hypotékárních úvěrů, která je v 80 procentech v rukou zprostředkovatelů.

„To velmi zdražuje distribuci produktů a vytváří další problémy. Pokud banky platí těmto zprostředkovatelům mezi 1,5 až 1,8 procenta, tak se to musí někde zákonitě projevit. A projevuje se to v úrokových mírách. Hypotéka v takzvané marži nad očekávanou úrokovou křivkou – to je jasný fakt. Myslím si, že distribuce těchto produktů by měla být mnohem přísněji regulována,“ dodává Spurný.

Nefungující hypoteční trh je přitom pro banky velký problém. „Hypotékární trh má hodnotu 1,7 bilionu – to znamená, že je to více než 60 procent z celkových úvěrů. Velký byznys to samozřejmě je,“ dodává Spurný s tím, že velké téma je pak v bankovnictví samotná inflace.