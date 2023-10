Do Prahy se vejde celé Brno. Stačí využít rumiště, říká developer

Zatímco developeři z Vídně říkají: teď je trochu problém, byty se neprodávají, kanceláře nepronajímají a tak se nestaví, ale ono se to přežene a zase bude dobře, lidé z německých firem jsou podle Paličky skutečně v hluboké depresi – a to i když je to číselně velmi podobné.

Nebojí se ani toho, že by se do Česka přesunula krize z amerického trhu komerčních nemovitostí.

„V širším centru Prahy je stávající maximální povolená výška 40 m. A to centrum je poměrně široké, rozhodně nejde jen o historické centrum Prahy. Navíc není příliš vůle v Praze stavět vysoké budovy. Na některých místech někteří developeři svádí souboje s místní samosprávu ve snaze prosadit nějaké výškové budovy, ale zatím se to mnoho nedaří. Osobně si nemyslím, že by tu vznikl druhý Manhattan. To prostě nevidím.“