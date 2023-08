Hovězí je hovězí a lidovci jsou lidovci

Musíme lidovcům přiznat, že při pečlivém studiu jejich stranických dějin najdeme časová období, kdy dokážou působit jako vcelku rozumná, umírněná strana, která je schopná přivádět do politiky i zajímavé osobnosti. A působit tak, jak si to kdysi představoval Josef Lux: klidná síla.

„Zneužívání dávek“ je jedním z nejomšelejších sloganů české politiky od roku 1995, kdy byl celý současný sociální systém spuštěn. Lidovci si to určitě pamatují, protože tehdy seděli v první Klausově vládě, která jej zavedla. Stejně jako byli u toho ve druhé Klausově vládě, ve Špidlově vládě, v Grossově vládě, v Paroubkově vládě, v Topolánkově vládě, v Sobotkově vládě a teď ve Fialově. Z posledních 30 let strávili lidovci ve vládních lavicích celkem 18, nejvíc ze všech českých politických stran. Nejvyšší čas začít teď řešit „zneužívání“.

Marian Jurečka a jeho obhájci by vám asi vysvětlili, že v jejich pojetí půjde o sofistikovanou a jistě nutnou revizi celého rozbujelého sociálního systému, v němž hodlají sloučit čtyři různé sociální dávky do jediné, což ušetří administrativu a celá agenda se bude líp kontrolovat.

Dobrý nápad, který bude ještě nutné dobře vysvětlit veřejnosti. A jak jinak to udělat než k tomu prsknout fotku rozčíleného snědého muže. Protože – mrk mrk – mluvíme sice o zjednodušení, ale všichni víme, že vám chceme říct, jak to teď osolíme cikánům. (Ve skutečnosti ale Marian Jurečka proti Romům samozřejmě nic nemá, dokonce se k nim chodí ostříhat, mrk mrk.)

A pak jsou tu ti další. Třeba poslankyně Pavla Golasowská, podle níž u nás žádná diskriminace na základě sexuální orientace neexistuje, protože se přece i homosexuální muž může oženit - se ženou. (Teď mě ovšem napadla šílená věc: Co když to poslankyně myslí vážně?)

A proti čemu budeme bojovat dál? Ano, na řadě jsou samozřejmě „feťáci“, třeba takoví, kteří se těšili na přísně regulovanou legalizaci konopí. Tohle je samozřejmě vysoce odborné téma a není chytré z něj vylučovat oponentní názory. Nicméně když třeba místopředseda lidovců Tom Philipp líčí , s jakými případy jedinců zdevastovaných marihuanou se ve své lékařské praxi setkal, což nijak nezpochybňujeme, člověka hned napadne, jestli také náhodou někdy neviděl případy zdevastovaných alkoholiků. Takových, pro něž je ovšem podle lidovců nutné zachovat nulovou spotřební daň na tiché víno, protože jinak by třeba mohli začít kouřit marihuanu. Neboť, jak říká major Zeman v jednom ze svých případů, „už máme to svinstvo v republice“.

Abychom si rozuměli: Nechci přesvědčovat lidovce, aby se z nich stala liberální, nebo snad přímo progresivistická strana. Je to strana tradiční, konzervativní, která hájí zájmy a předsudky svých zbylých voličů a každé volební období je přesvědčuje, že tentokrát už určitě prosadí pravidlo „třikrát a dost“ pro pachatele přestupků a trestných činů, jak jim to slíbila už v roce 1994. (To jen abyste věděli, co přijde na řadu nejpozději někdy v únoru 2024.)