Vymezil jsem se proti jednotlivci, hájí Jurečka kritizovaný příspěvek

Na to mu zprostředkovaně skrze příspěvek ministr odpovídá: „Takže třeba slavný ‚pán s pivem‘ dožadující se dávek na demonstracích proti vládě a Ukrajincům by měl zbystřit a najít si rychle řádné živobytí,“ stojí v popisku u příspěvku.

Miloš Zeman, Andrej Babiš nebo Tomio Okamura postavili svou politiku na rozdělování společnosti, štvaní jedněch proti druhým a strašení. To sice může nabrat laciné populistické body, z dlouhodobého hlediska to ale škodí celé zemi. My jsme se proto zavázali, že budeme politiku…

Jako jedna z prvních z politiků na příspěvek reagovala senátorka Adela Šipová (za Piráty), která se ministra ptala, proč použil konkrétní fotografii. „K tvorbě příspěvku nebyla fotografie toho pána potřeba. Mohla tam být třeba přepážka Úřadu práce. Je otázkou, zda ten pán souhlasil s uveřejněním své fotografie, ale i kdyby jo, to nevím, tak bylo možné použit leccos jiného. Mě to mrzí. Je to nefér vůči mým přátelům, kterým to ublížilo,“ uvedla.