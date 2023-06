Vražda v Brně hrotí protiukrajinské nálady. Romové plánují demonstraci

Informaci o útočníkovi z Ukrajiny potvrdil například starosta brněnské Bystrce Tomáš Kratochvíl (SOCDEM). Napsal to i na svůj facebook. „Potvrdili mi to na místě členové rodiny. Popasujme se s tím,“ řekl.

Protesty chce podpořit i Zdeněk Pernica z uskupení Slušní lidé. „Vůbec mě to nenechalo chladným. Je mi jedno, kdo odkud je, ale když mezi námi pobíhají individua, která jsou tu na návštěvě a zabíjejí naše lidi, tak by se to nemělo přehlížet. V Brně už je to několikátá vražda za poslední rok,“ napsal na facebooku.