Duhové čtení v Brně: návštěvníci museli snést nevybíravé útoky odpůrců

„Co k tomu dodat? Stydím se, že něco takového před budovou vůbec bylo. Za to zodpovídají jiní. Naším cílem bylo ochránit děti a rodiče. To se povedlo,“ řekla mluvčí festivalu Brno Pride Week Šárka Strýhalová.

Mezi odpůrci stála před kinem například Petra Rédová Fajmonová, která se do širšího povědomí dostala během pandemie, kdy jako „sestra z brněnské JIP“ šířila dezinformace o očkování proti covidu-19 a loni kandidovala do Senátu za stranu PRO svolavatele protivládních demonstrací Jindřicha Rajchla.

„Nevadí mi gayové ani lesby. Vadí mi, že tady nějaký transvestita bude číst dětem pohádky. Chtěla jsem si vyslechnout, co je jeho motivací. Proč to dělá a neužívá si to někde v kabaretu pro dospělé? Proč to dělají dětem?“ řekla Rédová Fajmonová.