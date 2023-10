Po deseti letech můžeme slavit svátek. Ať žije kníže!

Česko možná až časem docení, jaké mělo štěstí, že se muž, jehož rodinu místní lůza vyhnala po roce 1948 do exilu, dal na počátku 90. let do jeho služeb. Přitom klidně mohl ze svého vídeňského paláce dohlížet na správu rodového majetku. Ne že by jej snad politika a moc také nebavily, ne že by člověk musel souhlasit se vším, co kdy řekl a udělal. Ale person jeho velikosti jsme tu po listopadu 1989 měli opravdu jen pár a je dobré to Karlu Schwarzenbergovi znovu říct.