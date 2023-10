Šťastné pondělí: Hnutí SPD míří do vlády. Známe jména jeho ministrů

Když se před 10 lety dostal Tomio Okamura se svou první stranou do Poslanecké sněmovny, tvářil se jako ryze protestní uskupení, které nikdy nepůjde do vlády. Jenže to už neplatí.