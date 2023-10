Schillerová: Vládnout jsme připraveni hned, ale ne s SPD

Sněmovna bude už potřetí v tomto volebním období hlasovat o tom, zda vláda Petra Fialy (ODS) má její důvěru, či nikoliv.

Podle rozložení sil to nevypadá, že by hodiny řečnění současnou vládní garnituru ze Strakovy akademie vyhnaly.

„Nemáme většinu a všechno prohráváme, ale to přece nemůže znamenat, že tady ty čtyři roky tady prosedíme a budeme mlčet,“ říká k tomu předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Jak v nejsilnějším parlamentním hnutí o nedůvěře vlády uvažují? Co v ANO chtějí a jak by postupovali, kdyby se jim opravdu povedlo vládu shodit?

Co si od dnešního vyjádření nedůvěry vládě slibujete?

Že opět poukážeme na všechny její problémy. Tím spouštěčem byly nové skutečnosti v kauze Dozimetr, které se objevily ohledně ministra vnitra Víta Rakušana. Jako červená nit se to táhne už několik měsíců a teď se zase objevila nová věc kolem takzvaných šifrovaných telefonů.

Na co ho potřeboval? S kým si tak asi volal? Nabízí se otázka, že si mohl volat s dalšími aktéry kauzy Dozimetr, kteří ho používali také.

Jen kvůli telefonu?

Těch věcí je hrozně moc, třeba „500 pro Gazďu“ (viz box níže). Obrátili jsme se na úřad pro dohled nad politickými stranami, kde chceme, aby se přezkoumalo financování STAN. Každou normální vládou by to zatřáslo, notabene určitě dotyčným členem vlády. Vít Rakušan je ministr vnitra, který má pod sebou policii, má pod sebou civilní rozvědku a nabízí se, zda to neovlivňuje.

Říká, že jasným důkazem, že nic neovlivňuje, je, že se věc vyšetřuje.

Ano, čest hrdinným policistům, kteří se do toho pustili. Přesto myslím, že ten tlak mohou cítit. Té pachuti a toho podezření se nezbavíte, a myslím si, že to takhle může vnímat i veřejnost. O tom budeme mluvit.

Ale budeme poukazovat i na jiná témata. Vláda, a zejména ODS, obrovským způsobem lhala, že nebude zvyšovat daně a že seškrtá rozpočet na výdajové straně. Nebo že skoncuje s národním dotačním byznysem. Dnes víme, že to všechno byla lež. Vystoupí všichni členové stínové vlády se všemi problémy v rezortech.

500 pro Gazďu Deník N napsal, že podle kriminalistů Redl poskytoval Starostům peníze. V policejních dokumentech, z nichž server cituje, prý stojí, že Redl „sám uvádí, že pomáhá hnutí STAN s kampaní a později při rozpočítávání peněžních prostředků vyčleňuje 500 (dle policejního orgánu 500 000 korun), které mají jít Gazďovi, tj. Petru Gazdíkovi“.

„Jako v banánové republice“

Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová měla od jednoho z obviněných z Dozimetru půjčený vůz. Neměla by se i ona vzdát alespoň místa expertky na vnitro ve stínové vládě? Má vztah s obviněnými v Dozimetru a mohlo by na ni platit to, co v případě Víta Rakušana - policie by mohla mít autocenzuru.

Podle mě srovnáváte naprosto nesrovnatelné. Navíc paní Vildumetzová už přece odpovědnost vyvodila a rezignovala na funkci místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. A to přesto, že jediné, čím se provinila, bylo, že neviděla do budoucnosti a nevěděla, že nějaký jejich známý po několika letech něco provede. To je všechno.

Zatímco u hnutí STAN řešíme tunelování veřejných financí, financování z černých peněz a půlmilionové úplatky. A předseda, který navíc nemluvil pravdu o tom šifrovaném přístroji, je stále ministrem vnitra. To je jako v banánové republice. Opravdu to chcete srovnávat? Nikdo z hnutí STAN nemůže být v tuto chvíli ve vedení rezortu vnitra.

Dozimetr a STAN Hnutí STAN se skandál s kauzou Dozimetr dotkl nejvíce. Mezi obviněnými totiž figuruje jeho bývalý člen – exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček. A ukázalo se, že blízko měl k některým vysoce postaveným představitelům STAN i obviněný zlínský lobbista Michal Redl. Od roku 2012 přišly na účet Starostů od lidí či firem, kteří jsou buď přímo obviněni v kauze Dozimetr, nebo jsou jí nějak blízcí, více než tři miliony korun. Všechny dary ale loni hnutí vrátilo. Připomeňme, že skupinu dvanácti obviněných kolem Michala Redla policie viní z ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Podle informací Seznam Zpráv vyšetřovatelé teď prověřují i další část kauzy Dozimetr, ve které jde o případy spojené s největší zdravotní pojišťovnou v zemi – VZP.

Proč to vše děláte, když nemáte většinu?

Kdybychom měli uvažovat takhle, nepodáme jediný pozměňovací návrh, nepodáme jediný poslanecký návrh, vlastně nic. Nemáme většinu a všechno prohráváme, ale to přece nemůže znamenat, že tady ty čtyři roky prosedíme a budeme mlčet. Zvlášť, když se dějí takovéhle věci, ke kterým se nedá a nesmí mlčet.

Nedůvěra vládě je velmi silný politický nástroj a přistoupili jsme k němu poté, co náš předseda Andrej Babiš napsal panu premiérovi Petru Fialovi a prezidentu republiky Petru Pavlovi. Oba přes média vzkázali, že se s ním scházet nebudou a že s ním nebudou nic řešit. Takže nám nic jiného nezbylo.

Co je tedy cílem?

Budeme mluvit o problémech této vlády, budeme na ně upozorňovat a na konci celého jednání - určitě to nebude jen jeden den - dojde k hlasování a každý musí vstát jmenovitě a říct, zda je pro, nebo proti této vládě, nést za to politickou odpovědnost a zodpovídat se svým voličům, rodině, přátelům.

A opravdu to stojí za to - trávit hodiny ve Sněmovně? Neděláte z toho tu pověstnou „žvanírnu“, kterou Andrej Babiš kritizoval?

Ne. V pátek jsem schůzi organizačně ladila s panem Bendou (předsedou klubu ODS Markem Bendou, pozn. red.) a vystoupit chtějí téměř všichni ministři Fialovy vlády. Při poslední nedůvěře, když vystupovala celá Fialova vláda, přestali mluvit o půl třetí ráno. Těžko pak můžeme jít domů, když by od nás promluvili třeba jen čtyři lidé s přednostním právem. Chápete?

Kromě stínové vlády se chystají promluvit i všichni poslanci?

Bude chtít vystoupit většina, ale befelem to v žádném případě nemají. Řekla jsem jim: „Každý z vás, kdo cítí, že má k tomu co říct, tak si to prosím připravte.“ Někdo je komunální politik, starosta, má svou zkušenost. I řadoví poslanci, kteří nejsou tak známí, mi říkají, že jim píšou lidé z regionů, že čekají na to jejich vystoupení.

„Vůbec s námi nemluví“

Není to jen další obstrukce? Jak se vypořádáte s argumentem, že přes výsledek voleb nenecháte většinu vládnout.

Myslím, že to tak není. To je taková rétorika. Nebudeme sedět v koutě. Vím, že by se jim to líbilo. Jsme silná opozice, je potřeba si uvědomit, že máme sedmdesát jedna poslanců. A je výborový týden, takže to Sněmovnu nijak neblokuje.

Reálně zablokovaná je. Jste v tom tak úspěšní, že vlastně ani nemají šanci něco předvést.

To si nemyslím, celá řada zákonů prochází, ale zůstávají bez povšimnutí. A věci, jako je rozpočet, neblokujeme nikdy. Zastávám názor, ať má tahle země raději špatný rozpočet než žádný. Ani teď ho blokovat nebudeme, byť k němu budeme mít spoustu výhrad.

Ale věci, jako ožebračení důchodců způsobem, jakým to udělali jenom proto, že byly prezidentské volby, nebo zvýšení daní způsobem, jakým to dělají, byť slibovali něco jiného, k tomu prostě mlčet nebudeme. To jsou zásadní věci, které budeme vždy doprovázet obstrukcemi, když to tak chcete nazvat.

A ještě jednu poznámku, kterou bych si dovolila říct. Pětikoalice s námi vůbec nemluví. Když jsem za covidu jako ministryně financí potřebovala během tří čtyř dnů, maximálně týdne mít prosazené covidové zákony, tak jsem samozřejmě musela takzvaně ohnout hřbet a obcházet opozici a musela jsem mnohdy ustoupit.

Ministr financí (z ODS Zbyněk) Stanjura se mnou mluvil dvakrát. Poprvé kvůli windfall tax a teď podruhé přišel na schůzku s Markem Bendou, kde jsme se domlouvali, které dny bude probíhat třetí čtení, takže to byla vlastně jen taková technická debata.

Odhlédněme teď od toho, že ty hlasy asi nemáte. Jiřímu Paroubkovi se ale také před lety podařilo svrhnout vládu, i když s tím asi taky moc nepočítal. Co byste dělali, kdy by se vám to nyní povedlo?

To je velké kdyby, které je velmi málo pravděpodobné. My jsme ale v každý okamžik připraveni vládnout, protože máme naši stínovou vládu, máme naši vizi, máme naše programové prohlášení vlády, jsme na to připraveni.

Kdyby k tomu došlo, tak samozřejmě bude karty rozdávat pan prezident a my pana prezidenta neznáme, je to pro nás trochu králík z klobouku.

Jiří Paroubek si podle mě také myslel, že zas jen „vyškolí“ vládu. Chtěli byste předčasné volby?

Ještě jsme to nedebatovali, ale osobně jsem zastáncem toho, že vlády se mění ve volbách. Takže pokud by skutečně došlo k rozpadu této vlády, tak za mě jsou nejčistším řešením předčasné volby.

Nedebatovali?

Nedebatovali, protože ta pravděpodobně je velmi malá, to si řekněme na rovinu. To ale neznamená, že se o to nemáme pokusit a že se o to nebudeme pokoušet. Ten největší smysl to pro nás má, že za mediálního zájmu budeme pojmenovávat uceleně všechny problémy této vlády. To má obrovskou cenu.

Vraťme se k tomu, že by se vám to povedlo a byly předčasné volby. Tomio Okamura již nyní láká hnutí ANO k společné vládě. Je SPD váš případný koaliční partner?

Tomio Okamura o tom mluví do médií víc, než je pravda. Já si neumím představit, že bychom vládli se stranou, která chce vystoupit s EU a z NATO. Pro nás je to nepřekročitelné. Chceme zůstat součástí Evropské unie, byť kritizujeme některé její kroky a chceme, aby se reformovala. Vystoupení z EU si neumím představit ani jako bývalá ministryně financí, ani jako politička, ani jako občanka České republiky.

A že bychom vystoupili z NATO? To snad nemusím ani vysvětlovat. Vždyť se podívejme na bezpečnostní situaci ve světě. Kousek od hranic je válka a teď začala další krutá válka v Izraeli. Neumím si představit, že bychom nebyli součástí NATO. Co bychom dělali? My, taková malá země uprostřed Evropy.

Jako dvě jediné opoziční strany v některých věcech spolupracujeme, mnohdy sledujeme podobné cíle, ale mnohdy také ne. Máme dostatek vlastních poslanců, abychom byli schopni svolat sami hlasování o nedůvěře vládě nebo se obrátit na ústavní soudce.

Přišel za vámi nebo Andrejem Babišem jednat o tom, jestli byste přece jenom nenašli nějakou shodu?

Nic takového neproběhlo, ani nevidím žádný důvod, proč by to mělo probíhat.

Nedávno jsme se na to ptali i vašeho stínového předsedy vlády Karla Havlíčka - s kým byste vlastně chtěli vládnout? I když hnutí ANO rostou preference, není pravděpodobné, že byste se přehoupli přes padesát procent a mohli vládnout sami.

Je dlouho do voleb a použiji okřídlené „koalice se dělají po volbách“. Když uděláme takový výsledek, aby pětikoalice nedala dohromady většinu, tak se ty karty rozdají úplně jinak.

A budou se s vámi muset bavit.

Přesně tak. Anebo se do Sněmovny dostanou nějaké nové subjekty. Chceme mít podíl na moci takový, abychom mohli věci ovlivňovat. Teď tam vedle sebe sedí konzervativní pravice s neomarxisty. Co tak asi společně můžou dát dohromady? Jenom nějakou plichtu a je to vidět na jejich výsledku. Pro nás není nejdůležitější, abychom za každou cenu našli partnera, ale abychom mohli naplňovat svůj program.

Kdo je momentálně váš kandidát na premiéra?

To rozhodne předsednictvo hnutí. Karel Havlíček je stínový premiér a domluvili jsme se, že Andrej Babiš se po prezidentské volbě trošku stáhne. Teď se pomalu vrací, a já jsem ráda, že se vrací. Věnuje se teď hodně hnutí, jezdí do regionů.