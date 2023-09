Babiš napsal Fialovi dopis, chce schůzku kvůli sporu o Rakušana

„Nemám důvod mu nevěřit. To, že někdo má nějaký komunikační zabezpečený nástroj, není samo o sobě nelegální nebo amorální. Problém by asi byl, kdyby prostřednictvím takového telefonu realizoval nelegální činnost. O takovém chování pana ministra ale nemám informace,“ uvedl.

Dodal, že šifrovaný telefon stále má. Sloužil prý i jako hračka pro jeho děti. „Není vůbec důležité, jakým telefonem kdo telefonuje. Je důležité, s kým se bavíte a co řešíte. A v tomhle ohledu já mám za svých 13 let v politice absolutně čisté svědomí a bylo by moc hezké, kdyby to mohli říct všichni politici,“ řekl Rakušan.