Rakušan: Šifrovaný telefon měly jako hračku moje děti

Organizovaný zločin, Dozimetr, největší hrozba pro Česko. Takovými slovy ve svém více než dvouhodinovém projevu v Poslanecké sněmovně nešetřil předseda ANO Andrej Babiš. Opoziční hnutí požaduje odstoupení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kvůli tomu, že vlastní šifrovaný telefon.

Rakušan se k Babišovým obviněním vyjádřil v rozhovoru, který poskytl novinářům v úterý odpoledne v Poslanecké sněmovně. Zváží právní kroky kvůli nařčení, že byl kvůli Dozimetru v kontaktu s odcházejícím ředitelem České televize. „Nikdy jsem nehovořil s ředitelem České televize a nikdy jsem mu neříkal, jaký pořad se má, nebo nemá vysílat,“ uvedl.

Dodal, že šifrovaný telefon stále má. Sloužil prý i jako hračka pro jeho děti.

Hnutí ANO chce vaše odvolání. Pokud k němu nedojde, bude chtít vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. A to kvůli vašemu šifrovanému telefonu, kvůli němuž vás dnes předseda ANO Andrej Babiš označil za největší nebezpečí.

Není vůbec důležité, jakým telefonem kdo telefonuje. Je důležité, s kým se bavíte a co řešíte. A v tomhle ohledu já mám za svých 13 let v politice absolutně čisté svědomí a bylo by moc hezké, kdyby to mohli říct všichni politici.

Mně přijde absolutně absurdní, že člověk, který s (Romanem) Krejčířem chtěl ovládnout Čepro, se teď diví tomu, že někdo používal stejnou mobilní aplikaci jako Krejčířův „podržtaška“. Někdo, kdo měl obchodní vazby s (Mariánem) Kočnerem na Slovensku, teď bude vyzývat k nějaké morálce.

Slíbil vám premiér, že vás ve vládě podrží?

Pan premiér tohle podle svých vlastních slov nepovažuje za problém, který by měl nějakým zásadním způsobem řešit. Problém by byl, kdybych se s kýmkoliv (z kauzy Dozimetr) stýkal, hovořil a byl bych jakkoliv podezřelý. Každý, kdo byl v této kauze jakýmkoliv způsobem podezřelý, je také stíhán.

Je velmi absurdní hovořit o tom, že nějakým způsobem ovládám policii, protože nic není větším důkazem, než že policie zasáhla vlastně do řad mého vlastního hnutí.

Plánujete se na případné mimořádné schůzi obhájit?

Pokud bude mimořádná schůze, tak plánuji říct svůj postoj. Dnes za mě hovořilo několik mých kolegů z vlády, kteří tady jsou.

Budete se chtít proti některým výrokům ze strany opozice bránit právní cestou?

Ono se těžko brání proti tomu, co zazní na plénu u pultíku. Některé věty byly řečeny tady před vámi novináři. Samozřejmě, že je tam celé spektrum lží a výmyslů, které Andrej Babiš dlouhodobě používá. Můžu se cítit osobně dotčen, že mě označuje za nějakého mafiána a podobně.

Ale čistokrevná lež, která tady dnes zazněla, bylo údajné ovlivňování České televize z mé strany, nějaký domnělý telefonát řediteli České televize, který prostě nikdy neproběhl. To jsou věty, u kterých se poradím se svým právníkem.

Co řekl Babiš o telefonátu řediteli ČT? „A teď pozor, se soustřeďte, vážení spoluobčané: Sám Marek Wollner – to je ten psychopat, antibabišovský, nemocný Babišem – mi tvrdí, říká Dobiášová, že generálnímu řediteli České televize volal šéf STAN Vít Rakušan. Takže Vít Rakušan před volbami – a tahle kauza se věděla už v roce 2019 – volal generálnímu řediteli České televize, aby to nevysílali. Slyšíte dobře, vážení spoluobčané? Slyšíte? Pan ministr vnitra volal šéfovi televize, aby se něco nevysílalo. Neskutečné.“ Zdroj: stenoprotokoly Poslanecké sněmovny

Ten mobil, který jste dostal od pana Polčáka, ještě máte, nebo už jste ho rozšlapal?

Ten mobilní telefon jsem nerozšlapal. Je to zcela normální mobilní telefon, nicméně nepoužívaný. A kdybych měl říct i humornou historku, tak byl mezi hračkami mých dětí. Je to telefon, který nepoužívám, v současné době mám telefon zabezpečený na vládě. Ten jsem jako ministr vnitra použil všehovšudy asi jednou při nějakém cvičení Severoatlantické aliance.

Neplánujete se ho úplně zbavit?

Já si ho nechávám i pro případ toho, že by kohokoliv takový telefon zajímal. Je to telefon zcela běžný, tady se jedná o tu aplikaci. Já jsem slyšel, že jiní poslanci používají údajně aplikaci Silent, která má podobné parametry, koneckonců aplikace Threema, která byla používaná, tak také patří pro nějakou uzavřenou skupinu lidí, kteří komunikují. A to jsou prostředky, které prokazatelně podle dnešního článku Neovlivní používalo i hnutí ANO.

Podle Stanislava Polčáka jste si o telefon sám řekl. Jak jste si to s ním vysvětlil?

Já jsem si to s panem Polčákem vydiskutoval velmi jednoduše, a to tak, že jsem mu připomněl, jakým způsobem to bylo v době, kdy se vyjednávalo o nové vládě, to znamená mezi říjnem 2021, prosincem 2021. V té chvíli jsme řešili, jakým způsobem zabezpečit naši komunikaci. Pan Polčák řekl, že existuje možnost právě takového způsobu komunikace, který je jistý, zabezpečený. Bylo to v době, kdy informace z naší hlavní kanceláře se dostávaly ven, v době, kdy jsme si nechali udělat několik fyzických testů naší kanceláře a podobně. A v době, kdy jsme se reálně obávali toho, že jsme odposlouchávání. V té chvíli Stanislav Polčák nabídl tento telefon, já jsem ho přijal.

Takže to není tak, že jste si o něj řekl vy, ale že on vám ho nabídl?