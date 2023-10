„Tragédie! Šilhavý je neschopný jak Fiala.“ Jak byl Andrej Babiš na fotbale

Přečtěte si Šťastné slovo: Pravidelná sobotní satirická glosa Jindřicha Šídla o věcech, které hýbou politikou a společností a kterých jste si třeba nevšimli, nebo nechtěli všimnout.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek statečně navštívil Tiranu, aby viděl porážku českých fotbalistů s domácím týmem Albánie. Takže kdybyste snad netušili, jak bude vypadat v úterý jeho šestihodinový projev v Poslanecké sněmovně, přinášíme jej již nyní ve zkráceném znění:

Takže prosím vás, byl jsem na tom fotbale, jak hráli naše v Albánie. Tragédie. Tragédie!

Já jsem tam letěl sám, letadlem svým, co nemám, to je ve fondu a Nadace Agrofert dala sto milonů všem, co chtěli, ale já si platím všechno sám, ne jako Fiala, který tam neletěl, a platil mu to kdovíkdo jako za staré ódeesky, co byla symbol korupce, takže jsem jí celý život volil…

A já jim chtěl poradit, jako jsem poradil tomu Lipavskému, ministrovi neschopnému, pirátovi, co nenávidí Izrael, a já už říkal v dva-sedmnáct, že máme tam ambasádu mít v Jeruzalémě, prosím vás, ne jak teď tvrdí ten kartel polistopadový, že jsem nechtěl, když chtěl Zeman, já chtěl taky, Havlíček to dosvědčí…

Takže já především myslím, že by naši měli střílet víc, jako na Slovensku, a já už moc blahožepřál premiéru Ficovi, že tam ten Šimečko nevyhrál volby tam, protože to by bylo jako Piráti, co chtějí 76 pohlaví a migraci nelegální…

Takže sešel jsem se v Tiraně se svým přítelem, premiérem Albánii Edou Ramou, jako to máslo, co teď strašně zdražilo pro naše lidi – a zajímá to vládu? Nezajímá, jim to vyhovuje! Chtějí koupit stíhačky, co nepotřebujeme, Albánie taky kupuje stíhačky a já jsem mu tam řek tomu Ramovi, že Albánie by měla byť v EU a v Schengeně, až sem naši lidi příště poletí na fotbal, kvůli roamingu, který jsme my s Orbánem zlevnili, když jsme do půl čtvrté do rána blokovali Evropskou radu.

Kdyby byla Albánie v EU a Schengeně, nebyly by starosti s uprchlíkmi nelegálními. Všichni by byli legální…

Naši by měli konečně vyhrát, jako se vyhrávalo na za nás, Euro 2016 tam bylo, tam se teda nevyhrálo nic, protože byl premiér Sobotka, co neuměl anglicky a pak mě vyhodil z vlády, ale pak za nás bylo čtvrtfinále 2021, odložené kvůli covidu, kdy jsme všichni byli 24 hodin onlájn a byli jsme první, kdo přivezl bamlanivimab a zachránili jsme spoustu mrtvých.

I když pak lidi už nechtěli zachraňovat a radši umírali, ale pak jsme porazili Holanďani v Budapešti, tam mají stadion velký krásný, co jim postavil Orbán v půl čtvrté ráno v Bruselu, já chtěl taky postavit takový stadion národní na fotbal a ostatní ty sportoviska v každém okresním městě krajském, měli jsme na to národní investiční plán, Alenka s Dostálovou dělaly na tom s Hniličkou, co vyhrál Nagano. Ne ako Hašek, co vyhrál, ale teď nenávidí Babiša, protože co dokázal Hašek? Vyhrát Nagano? To jsme vyhráli my, jako všichni, ne on jako Hašek…

Ale pak přišel Stanjura a všechno škrtnul. Nic neumějí, jen škrtat, my bychom škrtali taky, protože škrtat je potřeba, samozřejmě, ale bychom líp škrtali a ty stadiony bychom neškrtali a dálnice D1 jsme postavili všechny tam. Podívejte se do Polska, jak mají dálnice a potraviny levnější, i benzin. Akorát tam teď budeme muset asi vyhrát v tom Polsku a já byl v Polsku teď nedávno, Morawieckého znám a všechny, když jsme s Orbánem bojovali i za Polsko. A vyhráli jsme, prosím vás.

My jsme jako hnutí taky vždycky vyhrávali, všechny volby jsme vyhráli, ale pak přišel ten Rychetský zpolitizovaný, co vymyslel nějaké koalice a zákon nový volební, co nás poškodil a my pro něj hlasovali a pak jsme měli o jednoho poslance víc, než kdyby nás nepoškodil, a ten poslanec, to je Juchelka, který říká Jurečkovi, co chcete vy dělat s tím?! Nezaměstnanost není, tak proč vy jste? Aby byla? Úplně zbytečný ministr. Tragédie.

Jak ten Šilhavý neschopný. Ten by měl být nezaměstnaný. Jako Fiala politolog, co si teď zase vzal někoho z Brna na dezinformácie, ta nová totalita. Já to viděl tam v Tiraně, měl střídat dřív, rozhodně, jako já jsem vždycky střídal, prostě jsem ministrovi řek „ty budeš mít výsledky, nebo jdeš“, no a pak šel, na zdravotnictví jsem čtyři ministry vystřídal a Malou taky, když jí předhazovali ty králíci. Benešová nikomu nenadržovala, i když jsem jí měl ve vládě, aby mi nadržovala, ale nechtěla, takže prosím vás už si to zapamatujte, byla to pomsta to Čapí hnízdo a Krajčo tam zpíval a děti rádi jezdily.