Naši voliči často nemají zuby, postěžoval si Okamura ve sněmovně

Noční obstrukce ve Sněmovně přinesly zajímavý souboj. Nejenže opoziční lídři – Andrej Babiš z hnutí ANO a Tomio Okamura – soutěžili o to, kdo víc vydrží, ale i kdo bude delší.

Tak jednoduché to nebylo. Oba dva se také chtěli před svými voliči ukázat jako léčitelé, lékaři, zdravotníci. Šéf hnutí ANO Babiš se profiloval jako onkologický expert a detailně pohovořil o nejrůznějších typech rakovin všech možných orgánů – a poradil, jak nemoci předcházet.

Předseda SPD se tvářil jako stomatolog. Na svých mítincích zjistil, jak moc je to velký problém.

„Já jsem velmi často na kontaktní kampani a řada občanů nemá ani na ty zuby, které jim chybí, protože na to prostě nemají peníze. A není to tím, že by zanedbali prevenci či péči o zuby,“ hřímal Okamura.