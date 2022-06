Studio Jablunkov: Čmeláci jsou ryby, řekl soud. Být rybou teď chtějí i lidé

Soud v Kalifornii prohlásil čtyři druhy čmeláků za ryby. Podle příznivců tohoto rozhodnutí je to nejlepší způsob, jak na čmeláky vztáhnout zákon o ochraně ohrožených druhů.

Odpůrci říkají, že to je možná právnická pomsta neoblíbenému učiteli biologie. Ať je to jak chce, k příslušnosti k nadtřídě ryb se začínají hlásit i lidé. Proč, to se dozvíte v úvodním videu.