Rocker, jenž zkritizoval Putina: Lidé mi gratulují víc než k narozeninám

„Je smutné, že nás nenechají v Rusku vystupovat. Je to samozřejmě nepříjemné a je to hloupé, ale taková je dnes v Rusku doba. Když občan otevřeně nesouhlasí s tím, co se děje, tak ho označí za zločince a je zavírán do vězení. Jak se takhle dá žít?“ ptá se v rozhovoru pro RFE/RL Makarevič. Kreml využívá zákon o zahraničních agentech, aby umlčel své kritiky. Těm hrozí pokuta nebo i vězení.