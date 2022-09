Nad Putinovy síly? Vzpurnou pěveckou primadonu respektuje i Kreml

Nedělní prohlášení ruské pěvecké ikony Ally Pugačovové, že chce být zařazena mezi „zahraniční agenty“, tedy do úředního registru nepřátel ruského státu, je pro Putina srovnatelně nepříjemná jako zprávy o ústupu ruských vojsk na ukrajinské frontě.

Primadona ruské pop-music se těší desítky let trvale vysoké oblibě, její postavení téměř nedotknutelné stálice musí chtě nechtě respektovat i Kreml. Během více než pětapadesátileté kariéry dokázala Pugačovová vycházet se sovětským režimem i ruskými prezidenty včetně Putina, po rozpadu Sovětského svazu se ale nikdy nedostala do situace, že by byla závislá na přízni vládnoucí elity.