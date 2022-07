Video: Příběh ukrajinské rodiny rozdělené válkou. Druhý domov našli v Česku

„Nikdy bych nečekala, že cizinec, který má vlastní rodinu a děti, bude pomáhat nějakému uprchlíkovi z Ukrajiny. Byl to pro mě skutečný zázrak,“ říká Kateryna v rozhovoru pro RFE/RL.

Ukrajinské rodině se rozhodl pomoct Josef Aujezdský. Ten poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu, daroval na pomoc zasažené zemi peníze. „Ale nepřipadalo mi to dostatečné. Tak jsem si řekl, že si najdu skutečného člověka, kterému pomůžu. Asi to cítím jako větší zadostiučinění – i vzhledem k tomu, že jde o malé děti. Pomáhat skutečným lidem je největší uspokojení,“ popisuje Aujezdský svou motivaci.