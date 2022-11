Video: Rusové točí žalostný stav jednotek. Dezertéry čeká speciální tábor

Alexej Arsjutin byl letos v září spolu s dalšími Rusy mobilizován do armády. V bojích na Ukrajině byl vážně zraněn a poté, co se uzdravil, odmítl už dále bojovat. Jeho sestra nyní pro Rádio Svobodná Evropa uvedla, že je ve vězení v Luhansku.

Jednatřicetiletý Alexej Arsjutin byl před mobilizací manažerem restaurace KFC v Moskevské oblasti. Má manželku a malého syna. Do bojů byl poslán do okolí Svatova v Luhanské oblasti. Tam jeho jednotka bydlela v nuzných podmínkách v hangáru a spala na dřevěných prknech.

Video zachycuje otřesné praktiky žoldácké skupiny. Její zakladatel a blízký Putinův souputník Jevgenij Prigožin k násilí vzkázal, že by se záznam měl jmenovat „Pes si zasloužil psí smrt“. Později se od vraždy distancoval.

„Chlapci požádali, aby je odvezli do Ruska. Podařilo se nám to zrealizovat. Přijelo pro ně nákladní auto a odvezlo je na vojenskou základnu ve Valujkách. Jakmile tam přijeli, dostali co proto,“ uvádí Bělovová.