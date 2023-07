Video: Takhle Kreml obchází sankce Západu. Pomáhají Kazachstán a Kyrgyzstán

Obchod s čipy v Kyrgyzstánu a Kazachstánu podle zjištění novinářů od začátku války prudce vzrostl. Z Kazachstánu bylo například v roce 2022 vyvezeno 2000krát více počítačů a počítačových komponentů než v roce 2021. Do Kyrgyzstánu bylo ze zemí EU dodáno 38krát více integrovaných obvodů než v roce 2021.

„Já si to nemyslím, ale možná že ano,“ reagoval například Maksat Artykov, ředitel společnosti Elem Groum. „Naše výrobky se používají všude. To zboží, které dovážíme, najdete i ve vaší lampě doma, dokonce i ve světlech na křižovatkách.“

Výrobky, které si tyto společnosti objednávají ze Západu, jsou často dodávány přímo do Ruska.

„Společnost vykazuje, že zboží má být dodáno do Kazachstánu, ale při fyzické kontrole – například v nákladním autě nebo u řidiče – je schovaná i druhá sada dokumentů, ve kterých je uvedeno, že je ve skutečnosti toto zboží dodáváno do nějakého ruského města,“ popisuje v úvodním videu šéf Národní celní rady Lotyšska Raimonds Zukuls.

„Chceme s odpovědnými úřady projednat zavedení systému, který by nám umožnil ověřit, že zboží odesílané z Evropy přes Rusko do zemí střední Asie skutečně dorazí do těchto zemí a neskončí někde v Rusku,“ uvedl zvláštní pověřenec Evropské unie pro sankce David O’Sullivan.