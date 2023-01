Video: U postele mají díru od granátu. Záchrana lidí z měst pod ruskou palbou

Venku je ještě tma a dobrovolníci čekají připravení v autech. Míří do Paraskovijivky, aby evakuovali místní obyvatele.

„Míříme do Paraskovijivky evakuovat místní obyvatele. Frontová linie se nachází v její blízkosti. Během dne bude probíhat silné ostřelování. Nyní je nejbezpečnější čas odtud lidi odvézt,“ říká dobrovolnice Klavdia v reportáži Rádia Svobodná Evropa.

Zatímco se svým kolegou Pavlem nakládá nemohoucí stařenku, jsou ruské jednotky vzdálené pouhé dva kilometry. „Teď čekáme na svítání, abych mohl jet se zhasnutými světly. Budeme odvážet lidi z vesnice, než začne den,“ vysvětluje Pavlo. „Každý během téhle války dělá, co může. Ty lidi je třeba zachránit.“

Lidé z vesnice jsou odváženi do nemocnice v nedalekém Slovjansku. Po ošetření by měli být přemístěni do bezpečnějších částí Ukrajiny.