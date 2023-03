Video: V Kyjevě začali přejmenovávat ulice na počest padlých vojáků

Machov byl ukrajinský novinář, který bezprostředně po ruské invazi vstoupil do armády. Jeho jednotka byla vyslaná do Izjumu. Novinář natáčel a šířil do světa informace, co se na Ukrajině děje. Na dobových záběrech například ukazuje silnici z Izjumu do Slavjansku, na které armáda čekala na ruské protivníky.