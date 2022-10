Video z Kazachstánu, kudy prošlo na 200 tisíc Rusů prchajících před mobilizací

Svět bez obalu Milana Šímy: Některým Kazachům se nelíbí příliv prchajících Rusů do jejich země.Video: RFE/RL

Desetitisíce Rusů už před mobilizací do armády utekly z Ruska do Kazachstánu. Někteří z nich našli útočiště v kazašských městech, jiní pokračují dál do sousedních zemí. Samotní Kazaši mají z jejich příchodu smíšené pocity.